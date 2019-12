Come riconoscere un sito di trading online poco affidabile

Il software Bitcoin code fa la sua comparsa nel 2018. Già sul proprio sito ufficiale viene detto che l’utente può iniziare a investire “quasi senza errori”. Un “quasi” che, va detto, è tutto un programma. E in effetti ci sono molte opinioni sul web che in qualche modo lamentano un’esperienza con il software in questione non del tutto positiva.

Mettendo insieme più recensioni, possiamo fare una comparazione ragionata sui pro e sui contro di Bitcoin code – rimandando, per un approfondimento più sensato, a siti come www.iltradingperte.com, che si occupano in modo specifico di queste tematiche spesso complesse per i neofiti.

Intanto, va detto che Bitcoin code si fonda su un metodo che, a sua volta, si basa su un desiderio che appartiene a tutti: guadagnare con facilità dei soldi. E subito alla mente si presentano spiagge assolate, pagode, mare cristallino: una vita in vacanza, come direbbe Lo Stato Sociale. Purtroppo qualcuno ci crede. Ma la realtà non è proprio così, perché se esistessero metodi infallibili per guadagnare soldi chi non li adotterebbe?

I siti di investimento più seri non sono soliti fare promesse. Vengono offerti semmai, agli utenti, degli strumenti da utilizzare in totale autonomia e libertà. In sostanza, a fare la differenza è la presenza, su alcuni siti, di una demo gratuita. Ma non solo: i siti migliori consentono anche di ritirare il proprio denaro senza alcun vincolo in qualunque momento e circostanza.

I siti seri inoltre non hanno video promozionali con personaggi che dicono di aver guadagnato molti soldi investendo piccole somme. Video poco credibili ma che magicamente, per chi ha necessità, diventano fonti di speranza anche un po’ pericolose.

Nonostante i video siano girati da attori pessimi, con mezzi poco professionali, acquisiscono credibilità. Eppure a un occhio nemmeno troppo attento non sfuggirà certo che l’attore improvvisato sta leggendo un copione e spesso, come sfondo, c’è una cameretta senza arte né parte, in stile youtuber adolescente. Tanti soldi guadagnati e nemmeno un letto nuovo? Primo campanello d’allarme. E ancora: per quale motivo un milionario dovrebbe perdere tempo a registrare video di scarsa qualità? Perché non sta su una spiaggia a prendere il sole, beato e soddisfatto?

Purtroppo l’organizzazione di alcuni siti – fatta da persone anonime, introvabili – paga ragazzi ignari di essere coinvolti in qualcosa di poco chiaro e privo di garanzie per gli investitori, molto spesso sprovveduti.