A lezione con Per-Corso e Fib per diventare barman

Le esperienze ventennali nella formazione dell’agenzia Per-Corso e di Fib-Federazione Italiana Barman si uniscono per offrire un’opportunità a chiunque sul territorio lucchese voglia provare a costruirsi una professione ed avere più possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il 14 gennaio alle 21,30 sarà presentato, nella sede dell’agenzia in via del Brennero 1040 BK, il corso Bartender base – miscelazione internazionale: 40 ore di lezione per fornire ai corsisti le basi che permettano loro di affrontare fin da subito il lavoro di barman.

L’agenzia Per-Corso, che opera sul territorio provinciale dal 2000, ha al suo interno personale che vanta esperienza pluriennale nell’ambito della formazione professionale e dell’orientamento ed è il miglior partner per la Federazione italiana barman che da sempre punta all’eccellenza nei suoi percorsi professionali.

Durante le lezioni ovviamente saranno presentati gli strumenti del mestiere del barman (ad ogni partecipante sarà consegnata una valigietta personalizzata Fib con tutto l’occorrente) e insegnate le principali tecniche di miscelazione. Al termine del corso esame finale, il cui superamento da diritto all’iscrizione all’albo Fib – Federazione Italiana Barman, con pagina dedicata e foto sul sito Fib Italia.

Le iscrizioni sono aperte scrivendo a segreteria@fibtoscana.it, chiamando il 370.1364641, o rivolgendosi a Per-Corso agenzia formativa via del Brennero 1040 BK, telefono 0583.333438.

Per saperne di più appuntamento il 14 gennaio alle 21,30 nella sede dell’agenzia in via del Brennero n.1040 BK.