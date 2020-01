Conflavoro Pmi, convegno sulle prospettive del lavoro in Italia

Quali sono le prospettive del sistema lavoro in Italia tra crisi di ogni tipo e un made in Italy oltraggiato eppure ancora principale chiave di ripartenza?

Queste le tematiche del convegno di sabato 11 gennaio dalle 17 alle 19 nella sede di Conflavoro Pmi Lucca in via del Brennero, 1040/Bh. Per riservare il proprio posto gratuito basta scrivere a info@conflavoro.lu.it lasciando i propri dati, oppure telefonare allo 0583.463618.

Dopo i saluti del presidente di Conflavoro Pmi Roberto Capobianco, il confronto Deindustrializzazione, crisi del lavoro, tutela del made in Italy: quale futuro? vedrà la partecipazione di alcuni volti noti della politica, coi quali gli imprenditori, i professionisti e i semplici cittadini presenti potranno dialogare ponendo loro domande e dubbi.

Al convegno di Conflavoro Pmi Lucca saranno presenti il professor Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare membro della commissione Econ, l’onorevole Mario Lolini della commissione agricoltura alla Camera dei deputati e il consigliere comunale di Capannori Domenico Caruso.

Con loro anche Fabio Dragoni, imprenditore e opinionista del quotidiano La Verità. Al termine del workshop è previsto un aperitivo conviviale.