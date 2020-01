Open day per il corso per barman di Sogeseter

Iniziativa di So.Ge.Se.Ter.Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che organizza per il tardo pomeriggio di giovedì (9 gennaio) un open day all’interno di Emotion Bar di via Nazario Sauro nel corso del quale verrà presentato il nuovo corso per aspiranti barman in programma poi in quella sede.

Tante le novità per i partecipanti: postazioni di lavoro individuali; attestati in collaborazione con ShakerClub e Fipe Academy; possibilità di fare un’esperienza lavorativa in un cocktail bar.

Ai presenti verrà offerto un aperitivo di benvenuto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici Confcommercio di Lucca. I referenti sono Andrea Giammattei (giammatteiandrea@confcommercio.lu.it; 0583/473126) o Alessandro Scatena (scatenaalessandro@confcommercio.lu.it; 0583/473161).