Trucco permanente, pro e contro di una procedura sempre più richiesta

Sempre più persone si avvicinano con fiducia al trucco permanente, ben consapevoli che potrebbe essere una fonte di piena soddisfazione per il proprio stile e per la propria bellezza. Ma sai esattamente quali sono tutti i vantaggi del trucco permanente? E il make up permanente ha qualche svantaggio di cui dovresti tenere debita considerazione?

Per poterne sapere di più abbiamo domandato un parere agli esperti di www.truccopermanente.it, e di seguito abbiamo voluto fare un’estrema sintesi, cercando di comprendere quali siano i pro e i contro di questa richiestissima procedura!

Aspetti positivi del trucco permanente

Come probabilmente stai immaginando correttamente il vantaggio più evidente del trucco permanente è che di solito si sarà in grado di svegliarsi ogni giorno con il cosmetico già posto sul proprio viso! Insomma, sia che tu stia nuotando, facendo la doccia, producendoti in un durissimo esercizio fisico o dormendo, ti sembrerà così sorprendente avere con te un trucco sempre in linea con le tue esigenze di bellezza e di comfort!

Insomma, se hai appena il tempo di truccarti o se vuoi essere sempre pronta e impaziente di uscire, i cosmetici permanenti sono esattamente quel che fa per voi. Inoltre, tieni conto che il trucco semi permanente o permanente, può essere la migliore scelta a tua disposizione se sei allergica al trucco tradizionale, ma non vuoi rinunciare a qualche vezzo estetico: ti permetterà infatti di aggirare queste sensibilità, e cogliere tutti i benefici di questa pratica.

Può inoltre essere una scelta appropriata se hai una pelle particolarmente delicata o se magari soffri di alcune condizioni come le malattie articolari o i problemi di età. Ulteriormente, riteniamo che il trucco permanente sia adattissima a tutte quelle persone che hanno perso grandi quantità di peli a causa di interventi chirurgici, ustioni, incidenti o chemioterapia. In altri termini, tantissime persone possono trarne vantaggio: sarai tra queste?

Aspetti negativi del trucco permanente

Ma il trucco permanente ha anche degli aspetti negativi che dovresti tenere in considerazione?

Esattamente come una moneta ha due lati, in modo simile anche il trucco permanente comporta un po’ di elementi cui dovresti tenere considerazione, anche se è vero che i rischi sono davvero pochi, soprattutto se controbilanciati da tutti i vantaggi che sopra abbiamo avuto modo di condividere con te!

Per esempio, alcuni degli effetti negativi o dei rischi che sono correlati a questa procedura possono includere piccoli traumi alla pelle, reazioni allergiche e infezioni. Inoltre, è bene rendersi conto che la rimozione del trucco permanente è un processo lento e che richiede tempo. Per questo motivo è opportuno scegliere il trucco permanente solamente se si è pienamente sicure del risultato che si desidera ottenere.

Naturalmente, l’occasione non può che essere ghiotta per rammentare che ricorrendo a un professionista di questo settore sarà possibile contenere tutti i potenziali rischi procedurali, al fine di godere solamente dei benefici che il make up permanente è pronta a darti!