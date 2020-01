Villa storica trasformata in boutique hotel in vendita. Tanti gioielli ancora in cerca di nuovi proprietari

Le grandi dimore storiche che hanno fatto e in qualche caso continuano a fare la storia di grandi famiglie nobiliari, di artisti, o di personaggi storici che per sempre resteranno legati al nome di Lucca come Paolina Bonaparte.

Un patrimonio di inestimabile valore, che pezzo a pezzo va in vendita. Ma il futuro di alcune delle più belle ville della Lucchesia appare incerto. Perché le trattative – la maggior parte private e con in ballo prezzi a sei cifre – stagnano.

Molte dimore, da tempo messe in vendita, sono ancora senza nuovo proprietario. Da Villa Bruguier, a villa Paolina, passando per villa Mazzarosa: gioielli unici in cerca di futuro.

E, ultimamente, non solo la Piana di Lucca ma anche la Valle del Serchio e la Garfagnana si affacciano su questo mercato esclusivo.

A Capanne di Perpoli, nel comune di Gallicano una villa del 600 adattata dai recenti proprietari – che l’hanno acquistata da una nobile famiglia fiorentina – in un boutique hotel.

L’edificio principale della villa è ampio circa 293 metri quadrati e attualmente si presenta con una reception e un grande salone con ballatoio. L’ultimo piano è caratterizzato da un fantastico attico/salone con un ampio lucernaio.

Fanno parte della proprietà anche una villa di campagna del 18esimo secolo di circa 192 metri quadrati e una limonaia a due piani, già ristrutturati. Altri due annessi necessitano invece di restauro. La trattativa (come il prezzo) su Sotheby’s sono riservati.