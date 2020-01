Pneumatici 4 stagioni: cosa sono e come sceglierli

I pneumatici 4 stagioni stanno ritagliandosi delle quote sempre più importanti nel mondo delle gomme auto, segno evidente del fatto che gli automobilisti li gradiscono non poco.

Il cambio dei pneumatici all’avvento dell’inverno

Per quel che riguarda i pneumatici si possono distinguere due diverse “stagioni”, quella estiva e quella invernale: quando avviene il passaggio dall’una all’altra è indispensabile provvedere al canonico cambio dei pneumatici.

Utilizzare dei pneumatici invernali durante i mesi più freddi è fondamentale per ragioni di sicurezza, nonché per esaltare le prestazioni della propria auto, senza trascurare il fatto che il passaggio dall’una all’altra tipologia è obbligatorio per legge.

Le date in cui è previsto il passaggio obbligatorio dai pneumatici estivi a quelli invernali cambiano da regione a regione, quindi il cittadino deve informarsi a livello locale; nel caso in cui le Autorità dovessero constatare l’utilizzo di pneumatici estivi in stagione invernale, la sanzione sarebbe certa.

Pneumatici 4 stagioni, per evitare il cambio stagionale

Dover cambiare i pneumatici in corrispondenza del cambio di stagione è un piccolo onere, nonché una piccola spesa, ed è possibile bypassarla tramite l’utilizzo di pneumatici All Season: questi pneumatici sono infatti in grado di assicurare condizioni di guida ottimali sia in inverno che in estate.

I pneumatici All Season, è utile sottolinearlo, devono essere muniti della marcatura M+S, quella che identifica i modelli estivi regolarmente abilitati all’utilizzo invernale: se la marcatura è presente, significa che possono essere utilizzati anche in inverno nel pieno rispetto delle normative.

Non c’è che dire: i pneumatici 4 stagioni hanno rappresentato un grande progresso in questo settore e tutto lascia immaginare che si diffonderanno sempre più; e-commerce specializzati, d’altronde, quali www.euroimportpneumatici.com vi dedicano intere sezioni.

Cosa deve garantire un buon pneumatico All Season

Questi pneumatici devono quindi saper assicurare condizioni medie: devono essere performanti ed affidabili su strade asciutte, ma devono esserlo anche su strade bagnate.

Da questo punto di vista può essere molto preziosa la presenza delle scanalature longitudinali, magari associata a lamelle laterali: in questo modo la gomma riesce a gestire la presenza di acqua sul suolo in modo efficace, espellendola lateralmente e consentendo così un viaggio sicuro, senza aquaplaning.

Dei buoni All Season devono essere in grado di procedere anche su strade innevate, quindi sono preziose anche delle caratteristiche tecniche che li rendano performanti anche in quest’ottica.

Nel caso in cui si necessiti di pneumatici destinati ad essere utilizzati spesso in condizioni estreme, dunque con temperature molto basse e strade costantemente innevate, può essere preferibile optare per un pneumatico invernale specifico.

Come orientarsi nella scelta del modello

Se si devono scegliere dei pneumatici All Season sono validi i consigli che possono essere estesi ai modelli di qualsiasi tipologia: è utile optare per dei modelli prodotti da brand blasonati e, in generale, non badare oltremodo al risparmio.

Molto importante è verificare le caratteristiche tecniche del modello, anche per accertarsi del fatto che siano compatibili con il proprio veicolo; da questo punto di vista, l’ideale è consultare il sito Internet ufficiale della casa produttrice.

Anche le recensioni scritte dagli automobilisti possono essere utili per orientarsi nella scelta, anche se, questo si sa, non tutte le opinioni che vengono scritte in rete possono essere considerate veritiere con certezza.

Un aspetto sicuramente più significativo può essere, in quest’ottica, quello di verificare se il modello in questione è stato oggetto di un qualche test curato da qualche rivista automobilistica.

Accade sempre più spesso infatti che alcune riviste automobilistiche, come ad esempio la tedesca AutoBild, organizzino dei test di rilevanza internazionale relativi a determinate tipologie di pneumatico, e gli All Season sono oggetto di particolare interesse.

Essendo questi dei test attendibili e rigorosamente imparziali, consultare le classifiche che ne derivano può essere davvero molto utile per indirizzarsi verso il modello di maggior qualità.