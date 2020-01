Al via il nuovo anno accademico dell’Università del terzo settore

Domani (10 gennaio) sarà inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università degli enti e delle imprese del terzo settore. L’appuntamento è alle 9,30 alla Fondazione della Cassa di risparmio di Lucca in via san Micheletto.

Per l’occasione parteciperanno, tra gli altri, anche l’assessora al welfare della Regione Toscana Stefania Saccardi, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e il presidente di Consorzio Zenit Andrea Blandi.

I temi e i vari interventi degli esperti presenti all’incontro riguarderanno la costruzione di un progetto educativo partecipativo tra Sed, Spi e Uts, il cambio paradigmatico da attuare per un’evoluzione del terzo settore e per una gestione sostenibile delle imprese. A chiudere la prima parte dei lavori sarà l’assessora regionale Stefania Saccardi prima del buffet previsto per le 12,30. Dalle 14 in poi prenderanno il via attività di co-progettazione alla presenza delle personalità attive nel settore.