Bollo auto 2020, l’ACI precisa

Il 2020 è iniziato con la notizia dell’obbligo di pagamento del bollo auto utilizzando il sistema PagoPa. In questo modo è possibile avvalersi di molteplici canali per adempiere al pagamento della tassa automobilistica: cui banche, uffici postali, sportelli Atm abilitati e ricevitorie. Non è stata rimossa la possibilità di pagare il bollo auto, anche presso le agenzie di pratiche auto e le delegazioni Aci.

Bollo auto: l’ACI precisa e smentisce alcune notizie

Come comunicato sulla pagina facebook dell’ Aci , la stessa è intervenuta per smentire alcune voci, circolate lo scorso mese. “Su alcuni organi di stampa, è stata pubblicata la notizia che, dal primo gennaio 2020, con pagoPA, non sarebbe più possibile effettuare il pagamento del bollo auto presso le delegazioni Aci e, in generale, presso gli Studi di Consulenza Automobilistica. È una notizia priva di fondamento“.

Infatti, recandosi presso le delegazioni Aci, “è possibile pagare la tassa automobilistica, in totale sicurezza, in tutte le Regioni e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano“. Questo perché “Il sistema dirotta, automaticamente, il pagamento su pagoPA, assolvendo all’obbligo di legge, con le consuete garanzie di affidabilità e assistenza garantite da Aci”.

Bollo auto, come si calcola l’importo

Come sempre, il bollo auto deve essere necessariamente pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Si può calcolare l’importo da corrispondere attraverso i canali online, cioè il sito dell’Agenzia delle Entrate o il sito dell’Aci.

Gli sconti sul bollo auto

Per i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 ed i 29 anni, è previsto uno sconto del 50% sul totale. Inoltre c’è l’esenzione totale del bollo, per un periodo determinato (differente in base alla regione di residenza), per chi possiede un’auto ibrida o un’auto elettrica. Ciò al fine di agevolare l’utilizzo delle stesse.

Per i residenti Lombardia, dal 2020, c’è una riduzione del 15% sull’importo totale (pari circa a due mensilità), per chi paga la tassa automobilistica in domiciliazione bancaria. Tale sconto verrà applicato in caso di pagamento effettuato tramite domiciliazione bancaria a partire dal 1° gennaio 2020. I soggetti che hanno già una domiciliazione attiva possono avere la riduzione del 15% a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020.

Come specificato dalla Regione Lombardia, inoltre, la domiciliazione del pagamento del bollo auto consente di usufruire anche di altri vantaggi:

Commissione pari ad € 1,00 per l’addebito, mentre le altre modalità di pagamento prevedono commissioni superiori;

Riuscire ad adempiere al pagamento sempre entro la scadenza, senza dover incorrere nelle sanzioni previste per il ritardato pagamento.

Lo sconto del bollo auto rappresenta un’importante diminuzione della pressione fiscale per i cittadini, specialmente per i numerosi automobilisti obbligati ad utilizzare mezzi privati per motivi di lavoro e per necessità.