Celtex a prova di legalità: decolla il progetto con il S. Anna

Si è conclusa con successo la prima fase della collaborazione, già destinata a proseguire, tra scuola superiore Sant’Anna di Pisa con il suo Istituto Dirpolis (Diritto, politica, sviluppo) e Industrie Celtex Spa, leader nella produzione di prodotti in carta per uso professionale, con sede a Montecarlo. Coordinata, per la Scuola Superiore Sant’Anna, da Gaetana Morgante, docente di diritto penale, e da Giuseppe Di Vetta, assegnista di ricerca di diritto penale, e per Celtex Spa da Andrea Bernacchi, amministratore delegato, la collaborazione ha permesso all’azienda di intraprendere un processo di adeguamento agli elevati standard di legalità richiesti dal d.lgs. 231/2001.

L’attività prestata in favore di Industrie Celtex Spa si inserisce nell’ambito della terza missione della Scuola Superiore Sant’Anna, impegnata a tutti i livelli nella promozione della legalità e rappresenta un’esperienza significativa di collaborazione tra università e mondo dell’impresa a partire dalle più importanti realtà del territorio toscano. Si tratta, infatti, di un percorso virtuoso, che vede – da un lato – la Scuola Superiore Sant’Anna impegnata nel fornire un’attività altamente qualificata e – dall’altro – l’impresa, che, tramite questa collaborazione, finanzia le attività di ricerca dell’ateneo e, in particolare, dell’area scientifica di riferimento. I fondi acquisiti attraverso questa collaborazione, infatti, sono stati interamente investiti nel finanziamento a favore di giovani ricercatori che hanno collaborato al progetto e, più in generale, a svolgere la necessaria attività di ricerca di base.

“Industrie Celtex Spa – spiega Giuseppe Di Vetta – è ora dotata di un modello di organizzazione per la prevenzione delle forme di illegalità nell’impresa, che è il risultato di una lunga e complessa attività di screening della struttura aziendale, individuazione delle aree di rischio, definizione di protocolli organizzativi per la minimizzazione del cosiddetto rischio-reato e formazione in azienda”.

“L’esperienza conferma, anche in considerazione degli straordinari risultati conseguiti, una visione della ricerca scientifica disponibile e aperta – sottolinea Gaetana Morgante – alle esigenze della società e del tessuto economico, rilanciando l’impegno della Scuola Superiore Sant’Anna nella diffusione di una cultura della legalità che veda il rispetto delle regole non più come un onere meramente formale, ma come un’importante opportunità di ristrutturare la governance societaria rendendola più giusta, equa e sostenibile. Si tratta – prosegue Gaetana Morgante – di un ambito dove l’area di giustizia penale è da tempo impegnata, come dimostrato dalla ormai pluriennale collaborazione con Transparency International e Anac nello svolgimento di ricerche e nell’organizzazione di percorsi di alta formazione in materia di integrity e trasparenza, oltre che del Business Integrity Events 2019. Per queste ragioni – conclude la collaborazione con Industrie Celtex S.p.a. e con il mondo imprenditoriale è destinata a proseguire nel quadro del costante impegno della Scuola Superiore Sant’Anna nel creare valore per la società”.