Nuovo corso Haccp, aperte le iscrizioni

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia delle province di Lucca e Massa Carrara, rende noto che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso Haccp per addetto complesso e semplice – e relativi aggiornamenti – in partenza il 20 gennaio nella sede di Lucca (via Fillungo, 121). Le lezioni si svolgeranno il pomeriggio alle 14,30. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici (referente Alessandro Scatena – scatenaalessandro@confcommercio.lu.it; 0583/473161).