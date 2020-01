Sicurezza sul lavoro, summit verso la commissione intercomunale

Va avanti l’impegno dell’amministrazione comunale di Lucca in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 22 gennaio tutte le amministrazioni comunali della provincia di Lucca sono state invitate a palazzo Orsetti per un confronto diretto sulla proposta, avanzata nei mesi scorsi dal consigliere comunale con delega al lavoro Roberto Guidotti, di istituire una commissione intercomunale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Lo scopo – spiega il consigliere – è quello di mettere insieme le nostre competenze per riuscire a fornire a tutti i soggetti coinvolti i suggerimenti e le indicazioni utili a creare un percorso virtuoso che porti ad una maggiore attenzione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro. Anche i fatti accaduti in questi giorni, che ci colpiscono come comunità e ci rattristano profondamente, ci fanno capire che, nonostante l’impegno di tutti e le buone leggi in vigore, c’è ancora molto lavoro da fare”.