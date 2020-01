Comunicazione vocale comodamente da casa

Siamo portati a pensare che il futuro sia un tempo impalpabile e che le comodità che ci erano state promesse in anni di fantascienza non saranno mai alla nostra portata: certo, se aspettiamo le auto volanti forse c’è ancora un po’ di tempo di attesa, ma non solo di questo si parla quando pensiamo al futuro. Per esempio possiamo permetterci da oggi una comunicazione vocale di tutto rispetto all’interno delle nostre mura domestiche. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di un citofono IP: sistemi di telecomunicazione altamente evoluti, dal design innovativo, che vi permetteranno di rivoluzionare l’accesso a casa vostra. Un audio IP all’avanguardia, che non vi farà perdere nemmeno un secondo cercando di interpretare la voce di un ospite attraverso quel fastidioso gracchiare di un comune citofono. Vediamo più nel dettaglio che cosa si può ottenere da un simile sistema e teniamoci pronti ad aprire le porte di casa nostra a un futuro tutt’altro che intangibile.

LA COMUNICAZIONE VOCALE DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA

Quante volte abbiamo avuto problemi a capire chi ci stava suonando al citofono? Magari correndo anche il rischio di ricevere una visita indesiderata? Quei tempi potrebbero essere finiti: grazie a 2N e ai suoi sistemi di comunicazione vocale, ecco che ogni vostro ospite sarà debitamente riconosciuto. Stiamo parlando di un sistema all’avanguardia, costruito con materiali di assoluto pregio, che vi permetterà ciò che fino ad ora non vi era permesso. Parliamo della videocamera nascosta, ad esempio: quante volte, suonando al videocitofono di amici, ci siamo trovati a scansarci dalla videocamera perché non ci piace essere visti senza poter vedere? Se lo abbiamo fatto persino noi, che da nascondere non avevamo proprio nulla, vi immaginate cosa potrebbe fare un malintenzionato? Questi patemi non avranno più ragion d’essere: una videocamera nascosta è la risposta che stavamo aspettando. Infatti, è difficile nascondersi da qualcosa che non si può nemmeno vedere. Quindi nessuno sospetterà che il vostro citofono sia un videocitofono, con tutte le conseguenze del caso: il volto sarà in bella mostra e voi potrete decidere a colpo d’occhio se quella persona è una visita desiderata o meno. Non solo: i moduli di comunicazione vocale 2N sono collegabili fra loro, così da permettere una comunicazione efficace tra diverse stanze della casa, o con la vostra portineria, per sapere, ad esempio, se il pacco che stavate con tanta ansia aspettando sia arrivato o meno. Il design all’avanguardia di questi oggetti è davvero sbalorditivo, molto simile a ciò che abbiamo avuto modo di vedere in molti film Hollywoodiani che parlano di fantascienza: schermi pulitissimi, tre tasti semplici e intuitivi (risposta, riattaccare e aprire il cancello), la possibilità di inserire un blocco bambini, di modo che i piccoli di casa non possano aprire a sconosciuti in modo autonomo; oltre a questo, un display che emerge dal muro di pochi millimetri, per un’eleganza incontrastata. Due colori eleganti tra i quali scegliere, il bianco e il nero, e tante possibilità per casa vostra.

Lasciatevi ammaliare dalla possibilità di avere il futuro tra le mura di casa: non ve ne pentirete.