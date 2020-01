Noleggio auto lungo termine: conviene davvero?

Negli ultimi anni la formula del noleggio auto a lungo termine è diventata particolarmente popolare: sono moltissimi gli automobilisti che hanno scelto questa opzione ed effettivamente i vantaggi sono parecchi. Rispetto all’acquisto di un veicolo nuovo o anche di seconda mano, il noleggio a lungo termine consente infatti di risparmiare e soprattutto di evitare brutte sorprese, comprese le spese non preventivate. Vediamo come funziona, in modo da capire se effettivamente conviene o se vale la pena valutare altre possibilità.

Noleggio auto a lungo termine: come funziona

La formula del noleggio auto lungo termine consente di avere a propria esclusiva disposizione una vettura nuova, dotata di tutte le caratteristiche che si desiderano, per un periodo di tempo definito che solitamente va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 anni. Al giorno d’oggi molte concessionarie offrono la possibilità di non pagare alcun anticipo, ma solamente un canone annuo che viene calcolato in base alla tipologia e alle caratteristiche dell’auto. In sostanza quindi scegliendo il noleggio a lungo termine non si deve sostenere alcuna spesa ingente: va semplicemente corrisposta una cifra fissa ogni mese. Questa comprende tutti i costi che solitamente dovrebbero essere sostenuti a parte ossia assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, assistenza stradale e via dicendo. L’unica spesa che rimane esclusa è quella relativa al carburante, tutto il resto invece è già previsto nel canone mensile del noleggio.

Una volta che scade il periodo contrattuale, si restituisce semplicemente il veicolo e si è liberi di noleggiarne uno nuovo a propria discrezione.

Conviene davvero il noleggio auto a lungo termine?

Inizialmente gli stessi automobilisti hanno manifestato una certa diffidenza nei confronti di questa formula, ma oggi sono tantissimi anche i privati che scelgono il noleggio a lungo termine. Ci siamo dunque chiesti se effettivamente si tratti di un’alternativa conveniente e la risposta non poteva che essere affermativa.

Acquistare un veicolo nuovo in concessionaria comporta dei costi spesso difficili da sostenere: la maggior parte delle persone infatti è costretta a chiedere un finanziamento in banca per fare fronte alla spesa. Tra interessi e svalutazione dell’auto, alla resa dei conti l’acquisto di un veicolo nuovo non si rivela conveniente in termini economici e si va a spendere davvero tantissimo.

Altrettanto problematico è l’acquisto di un’auto di seconda mano, che come ormai sappiamo tutti molto bene comporta dei rischi che non si possono sottovalutare. I fattori da considerare sono sempre moltissimi ed il pericolo di prendere una fregatura è sempre dietro l’angolo. Le vetture usate nascondono sempre qualche insidia difficile da smascherare prima dell’acquisto, perciò bisogna prestare davvero molta attenzione.

La formula del noleggio a lungo termine invece sembra davvero conveniente, perché non comporta alcun rischio e soprattutto permette di sapere in anticipo e con precisione quanto si spenderà per la propria vettura. Tutti i costi infatti sono compresi nel canone mensile da corrispondere fatta eccezione per il carburante e questo è un grandissimo vantaggio. Vale sicuramente la pena prendere in considerazione anche questa possibilità, perché oggi è una delle più vantaggiose in assoluto.