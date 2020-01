Pasquini: “Piano sosta, il commercio andrà alla deriva”

Uno degli aspetti su cui Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca stanno puntando molto l’attenzione in questi mesi, parlando del nuovo piano della sosta e della mobilità in centro storico, è quello legato alle sue possibili ricadute sul piano occupazionale in una città che, conti alla mano, garantisce oggi oltre 4 mila posti di lavoro nel mondo del commercio fra imprenditori e loro collaboratori.

A tale proposito, il direttore dell’associazione Rodolfo Pasquini coglie l’occasione per esprimere alcune considerazioni: “Abbiamo registrato con piacere – afferma Pasquini – il recente intervento sugli organi di informazione da parte della segreteria provinciale della Cgil sul piano della sosta a cui sta lavorando l’amministrazione comunale e le possibili ricadute sul piano occupazionale. Un segnale importante: finalmente anche le organizzazioni sindacali iniziano a considerare le attività commerciali della città non più come singole unità, ma come un’unica enorme azienda capace di garantire migliaia di posti di lavoro”.

“Lucca – prosegue la nota – vede nel commercio il suo elemento di traino principale, per non dire unico, all’interno del centro storico. Questo traino, oggi come non mai, vede messo a rischio il suo futuro da un piano della sosta e della mobilità che nella sua attuale stesura renderebbe di fatto inaccessibile la città e i suoi negozi ai non residenti. Ecco perché In una fase storica come questa, in cui il commercio vive grandi cambiamenti e in cui la lotta delle piccole e medie imprese per sopravvivere di fronte ai colossi dell’e-commerce si fa sempre più complicata, tutti gli addetti ai lavori hanno il dovere di riflettere su questo”. “Una città inaccessibile – termina Pasquini – diventerebbe infatti una città commercialmente avviata alla deriva, con ricadute disastrose dal punto di vista economico e sociale per il tessuto lucchese”.