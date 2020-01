Investire in Criptovalute: per quali ragioni?

I tempi cambiano, il mondo cambia e anche il denaro può cambiare: nel corso degli ultimi dieci anni, infatti, abbiamo visto nascere e prendere piede una nuova valuta, virtuale e indipendente da stati e istituzioni, il cui utilizzo non comporta tasse, imposte e controllo sui movimenti. Stiamo parlando dei Bitcoin, una moneta che avrete certamente sentito nominare e che è sulla cresta dell’onda già da un po’: è stata creata nel 2009 e da allora il suo valore non fa che aumentare. Mentre scriviamo queste righe, pensate che un Bitcoin vale 7.795,10 Euro, un valore decisamente altissimo e che ha fatto la fortuna di chi, solo dieci anni fa, decise di dare una possibilità a questa criptovaluta e comprare qualche moneta:proprio come hanno fatto i protagonisti di The Big Bang Theory in un celebre episodio, che a un certo punto sentono nominare la parola “Bitcoin” e si ricordano vagamente di avere investito qualcosa diversi anni prima, vanno a cercare i documenti ed ecco che si scoprono ricchi. Mica male, giusto? Certo, ormai acquistare un Bitcoin non è più tanto conveniente, basta vedere i valori di cambio, ma sono molte le valute che si possono acquistare nel mercato virtuale: nuove criptovalute oppure valute sul mercato già da qualche anno, ovviamente con valori e prospettive diverse, ma se abbiamo voglia di investire in questo campo prepariamoci a imparare tanti nomi di valute differenti.

CRIPTOVALUTE: QUANTE SONO?

Il mercato virtuale, anche quello strutturato in criptovalute, è ormai talmente diffuso ed egemone che sono moltissimi gli esercizi “reali” che accettano pagamenti compiuti con queste monete. Si può pagare tramite app senza alcun problema e in italia questo genere di pagamenti è molto diffuso: pensate che si trova al quarto posto nella classifica mondiale per utilizzo di Bitcoin. Se questa moneta di cui tutti ora parlano è definita “oro virtuale” è perché in soli dieci anni ha visto centuplicare il suo valore di anno in anno, rendendo ricchi i primi pionieri delle criptovalute. Ma quante monete di questo sono ora presenti sul mercato virtuale? In quante valute si potrebbe investire, oggi, volendo? Pensate che sono più di cento, a oggi, le criptomonete acquistabilid agli utenti. Le più famose sono Ripple, Ethereum, Monero, Litecoin e Dash, ognuna ha sul mercato un valore diverso, non vi resta che informarvi sulle peculiarità di ognuna, fare qualche calcolo e decidere di mettere qualche soldo in questi (sperabilmente) remunerativi salvadanai virtuali. Gli anni che ci aspettano saranno senza dubbio molto interessanti per quanto concerne questo mercato.

Certo, replicare l’incredibile successo di Bitcoin sarà difficile, ma forse c’è la possibilità che, in un futuro magari non troppo lontano, si possa dire addio al denaro fisico a tutto vantaggio di queste monete virtuali:pensate che viviamo in un mondo in cui produrre una moneta da un centesimo, il più classico e il più piccolo dei cosiddetti “ramini”, costa ben 4,5 centesimi. La questione è paradossale e scapperebbe da ridere, ma è tutto vero: alcune monete sono più costose del loro stesso valore.

Investire in criptovalute significa scommettere sul futuro!