Lavori al cavalcavia di Sorbano, senso unico alternato per due mesi

Disagi in vista per i residenti di Sorbano del Giudice e zone limitrofe. L’amministrazione comunale ha infatti disposto il restringimento della carreggiata con introduzione del senso unico alternato in via della Chiesa di Sorbano del Giudice, sul cavalcavia di attraversamento dell’autostrada A11.

La disposizione si è resa necessaria a seguito di una richiesta di Autostrade per l’Italia Spa per effettuare alcuni lavori di adeguamento delle barriere laterali del cavalcavia.

L’ordinanza entrerà in vigore il 7 febbraio e rimarrà attiva fino al 31 marzo.