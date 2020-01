Vestiti longuette, i modelli più belli del momento

Uno dei trend di stagione è certamente rappresentato dai vestiti longuette, abiti dalla femminilità innata, che riescono ad offrire eleganza ed un tocco glam davvero deciso. Certo, in inverno potrebbe essere più difficile riuscire ad abbinarli, se non altro perché si pone il problema delle varie lunghezze da rispettare fra cappotto ed abito. In realtà, bastano pochi ed essenziali accorgimenti da osservare, e ci si potrà godere il proprio abito longuette anche nella stagione più fredda!

In linea generale, è bene cercare di armonizzare bene le lunghezze di vestito e cappotto, ovvero entrambi devono essere della medesima lunghezza, o il rischio di accorciare otticamente la figura è dietro l’angolo. Se l’intenzione, invece, è quella di guadagnare qualche centimetro in più, allora sull’abito longuette va necessariamente una giacca corta o una cappa con manica a tre quarti, che rende l’outfit davvero interessante ed armonioso, anche se decidi di mettere delle scarpe basse come gli anfibi.

In termini di vestibilità, l’abito longuette sta bene a chiunque, basta abbinarlo correttamente e soprattutto scegliere capi che si distinguono per stile, ricercatezza e qualità dei materiali. In tal senso, i vestiti longuette di Twinset fanno scuola. Basti pensare ad un capo classico come l’abito longuette a tubino in tessuto stretch con scollatura a V profonda, maniche corte e zip laterale, un vero evergreen da avere sempre nell’armadio e da poter indossare in ogni occasione, dall’appuntamento di lavoro fino al party serale. Puoi abbinarlo sia ad un blazer, che ad un cappotto a tre quarti, data la sua lunghezza al ginocchio: in entrambi i casi, sarà perfetto!

Chi ama lo stile boho chic, di certo sarà concorde nell’affermare che i vestiti longuette sono i prediletti. Il modello in satin con scollo a V e manica a tre quarti di Twinset riesce a raccordare il trend del momento con questo stile vagamente gipsy, conferendo però un’allure sofisticata grazie al fondo asimmetrico e alle balze in pizzo smerlato e tessuto. Abbinalo con anfibi neri o bordeaux e un chiodo in pelle oppure una giacca in similpelle con inserti in pizzo, per un look sì rock, ma anche romantico.

Per un outfit grintoso, si può puntare tutto su di un abito nero con corpetto in crepe de Chine e gonna in similpelle, caratterizzata da spacco laterale impreziosito da un pizzo nero molto sexy. Un paio di stivaletti corti sono perfetti per completare il quadro, unitamente a un trench lungo fino al ginocchio.

Elegantissimo e sofisticato è l’abito sottoveste, un modello da indossare solo in occasioni speciali, di sera, e con accessori sobri e luminosi. Sceglilo preferibilmente monocolore, magari con inserti in pizzo, come la versione proposta da Twinset in satin nero e pizzo beige smerlato alle coppe e sul fondo. Tacchi alti e mini clutch completano l’insieme, ma meglio indossare un cappotto lungo e pesante!