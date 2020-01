L’importanza del riciclo e del fai da te

In Italia, il fai da te era molto praticato dai nostri nonni che cercavano di apprendere sempre più nozioni in modo da poter sistemare la casa velocemente e risparmiando.

Ad oggi, il bricolage e il fai da te fiorisce di nuovo grazie ad una piccola parte degli italiani che si cimentano nella creazione di oggetti d’arredo per la casa, da regalare agli altri, per un ritorno economico ma, soprattutto, per contribuire ad abbattere l’inquinamento.

In molti, nel mondo e in Italia, hanno intrapreso un percorso di vita basato sul riciclo, utilizzando la tecnica del fai da te per realizzare oggetti con qualcosa che andrebbe buttato, come la plastica, considerata uno dei motivi principali per l’inquinamento del suolo e quello atmosferico.

Casa e fai da te: consigli utili

Per imparare il bricolage e le tecniche fai da te è necessario avere pazienza e non perdersi d’animo, è possibile incappare in lavori più semplici e costruzioni più complicate che richiedono più impegno e più studio per realizzarli.

L’utilizzo degli strumenti adatti è fondamentale per poter realizzare i lavori fai da te, in modo da poter lavorare in sicurezza e con metodi precisi.

Per acquisire più informazioni e conoscenze sul bricolage e fai da te, Internet offre tanti siti dove poter trovare corsi, tutorial e informazioni a riguardo. Un esempio è il sito nonsoloriciclo, dove quotidianamente pubblica articoli con consigli utili su come risparmiare e informazioni sul fai da te, sull’arte, ricette e novità sullo spettacolo.

Come scegliere gli strumenti per il fai da te

Una persona amante del bricolage e del fai da te ha sempre dentro casa strumenti come colla, martello, cacciavite, trapano, viti, guanti ed altro. Per i lavori più complessi e pericolosi è consigliabile acquistare strumenti per la protezione come occhiali, cuffie per proteggere l’udito, guanti professionali.

E’ fondamentale conoscere i propri limiti e dimostrare di saper chiedere aiuto ai professionisti per riparare oggetti in casa pericolosi o complessi. Il fai da te aiuta a risparmiare se è fatto con consapevolezza delle proprie conoscenze e dei propri limiti fisici. Gli impianti elettrici, ad esempio, risultano essere molto complicati e pericolosi per una persona non professionista. In questo caso, è meglio posare gli strumenti e chiamare un tecnico.

L’importanza del riciclo

I nostri mari sono pieni di plastica e oggetti di vario genere, che impiegano migliaia di anni per decomporsi. Il riciclo è fondamentale, inquinare di meno e aiutare l’ambiente dovrebbe essere la priorità di tutti noi.

In casa ci sono tanti oggetti da poter riciclare, i più comuni sono i flaconi di detersivo, le bottiglie di shampoo, alluminio e tanto altro. Utilizzate tutti questi oggetti per crearne di nuovi, come dei portachiavi o un sottovaso.

Iniziate a realizzare saponi, dentifrici e shampoo fatti in casa, così da evitare di acquistare prodotti chimici e dannosi per voi stessi e per l’ambiente.

Molti dei prodotti che acquistate quotidianamente sono nocivi, il fai da te è utile anche per acquisire conoscenze e creare prodotti in casa che hanno la stessa efficienza di un prodotto vendibile in negozio ma creano meno danni all’ambiente.