Depilazione: oggi sempre più amata dagli uomini

Se in passato la depilazione maschile era una pratica amata quasi esclusivamente dagli sportivi. Oggi sono tantissimi gli uomini che preferiscono depilarsi, solo in alcune zone del corpo o anche in versione completamente senza peli. Per certi versi le innovazioni in questo campo hanno aperto il campo anche all’uomo, notoriamente molto meno resistente al dolore e ai fastidi rispetto alla donna, soprattutto quando si tratta di trattamenti di bellezza. Per quanto riguarda la depilazione uomo nel Centro Estetico Indaco offrono diverse proposte, dall’intramontabile ceretta fino alla depilazione definitiva con il laser.

Rasoi e creme: meglio evitare

Il metodo classico per la depilazione spesso scelto dall’uomo è il rasoio; sono infatti molti coloro che decidono dir adersi varie parti del corpo “all’ultimo momento”, senza una preparazione specifica per questo tipo di attività. Utilizzano quindi ciò che hanno a disposizione, ossia in molti casi il rasoio che utilizzano per la barba ogni mattina, manuale o elettrico. Si deve però ricordare che non tutti questi accessori sono progettati anche per rimuovere i peli del corpo; alcuni rasoi elettrici tendono quindi a rovinarsi con grande rapidità. Inoltre rasare i peli del corpo, così come utilizzare creme depilatorie, può essere pericoloso e causare irritazioni notevoli, soprattutto nel caso di peli molto folti o spessi. Invece di dover ricorrere a creme lenitive e anti rossori, meglio rivolgersi a un professionista del settore quando si tratta di depilazione.

La ceretta

Anche la ceretta è tra i metodi classici, visto che tra gli uomini che si depilano regolarmente questo trattamento è uno dei più utilizzati. Per altro si deve notare che con il passare del tempo i peli tendono a staccarci con maggiore facilità, quindi le cerette successive alla prima sono spesso molto meno dolorose. Da notare che non tutte le zone del corpo sono trattabili con la ceretta e che non tutti gli uomini possono sottoporsi a questo trattamento. In ogni caso si tratta di un buon modo per rimuovere i peli, che permette una ricrescita lenta nel tempo. In più con la ceretta praticata da un professionista il pelo viene strappato nel “verso” giusto, cosa che limita la comparsa di dolorosi peli incarniti.

La depilazione definitiva

Per chi ama avere la pelle liscia e glabra la depilazione definitiva è spesso la soluzione migliore oggi disponibile. Certo, il costo è decisamente superiore rispetto a quello di una ceretta, ma visto che la durata si prolungherà nel tempo è chiaro che a conti fatti con la depilazione definitiva si risparmia. In sostanza invece di pagare per la ceretta ogni mese, o ogni 6-8 settimane, si paga di più per un trattamento che mostrerà la sua efficacia per anni. Il laser di fatto disgrega il bulbo pilifero, evitando la ricrescita dei peli. Negli uomini è possibile che si debbano praticare più trattamenti, rispetto alla donna, per ottenere una pelle completamente priva di peli. D’altro canto però peli grossi e spessi rispondono meglio al trattamento al laser, cosa che può abbreviare la durata delle sedute.