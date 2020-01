Marketing online: dritte e consigli per avere successo nei social

Al giorno d’oggi fare marketing online è fondamentale per tutte le aziende: essere presenti nel web significa poter arrivare a milioni di utenti, che altrimenti sarebbero impossibili da raggiungere attraverso altri canali. Non è più sufficiente però avere un proprio portale in cui si illustrano i servizi o la merce che si vende: il vero futuro del marketing online è rappresentato dai social network ed è per questo che è importante essere presenti anche all’interno di essi.

Oggi vi diamo alcuni consigli per avere successo nei social e far decollare la propria attività con il minimo dell’investimento.

Fare marketing sui social non è una passeggiata

Un errore che commettono in tantissimi è quello di sottovalutare il potenziale di questi canali, pensando che fare pubblicità all’interno di facebook, instagram e via dicendo sia fin troppo semplice. Così, nascono pagine che vengono poi abbandonate o che non sono gestite nel modo corretto: errore che si paga a caro prezzo, perché non si fa altro che compromettere la propria reputazione. Fare marketing online non è una sciocchezza: occorre avere conoscenze e competenze specifiche, essere sempre aggiornati sulle ultime novità introdotte dai vari social network e sapere quali sono le strategie che funzionano realmente. Mai commettere dunque l’errore di sottovalutare l’attività di social media marketing, perché non tutti la possono svolgere nel modo corretto.

Affidarsi a dei professionisti conviene sempre

Proprio perché non si tratta di un'attività alla portata di tutti, conviene sempre affidarsi a dei professionisti del settore, che sappiano gestire ogni strategia nel modo giusto.

Identificare il social più adatto è il punto di partenza

Un altro errore piuttosto comune è quello di lanciarsi nel mondo dei social senza tenere in considerazione il target di riferimento. Aprire una pagina su Facebook non è la stessa cosa che farlo su altri canali come Instagram, Spotify, Youtube e via dicendo. Ogni social ha un suo specifico target di riferimento, proprio come avviene per le aziende ed i brand. Se per esempio avete un ristorante e volete promuoverlo online, avere un account su Spotify potrebbe rivelarsi piuttosto inutile mentre su Instagram e Facebook potreste al contrario ottenere un successo enorme. Non vale dunque la pena aprire pagine su tutti i social network: è molto più importante sapersi promuovere bene nei canali giusti, in cui il target di riferimento è quello che interessa a voi.

Non solo social: le tante potenzialità del web

Un altro consiglio che possiamo darvi è quello di non limitarvi esclusivamente ai social netowrk. Il web offre moltissime possibilità e avere anche un sito web istituzionale piuttosto che un blog rimane importantissimo.