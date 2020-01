Il nuovo metodo pubblicitario per le attività commerciali: gli zerbini personalizzati

Ogni attività commerciale deve seguire le migliori strategie di marketing per promuovere il proprio marchio, acquisire più clienti e ottenere una maggiore visibilità.

Siamo in un’era in cui si applicano tanti e diversi metodi pubblicitari online, ma la pubblicità outdoor non è scomparsa, anzi, si rinnova con nuovi gadget e strumenti.

I gadget più utilizzati attualmente sono gli zerbini personalizzati per aziende, è possibile trovarli di tutte le forme e colori, rappresentano il logo aziendale o descrivono i valori di un marchio.

L’importanza dello zerbino per un negozio

Lo zerbino non è più il classico tappeto posizionato all’ingresso, utilizzato solo come strumento di pulizia, ma è diventato per i negozi fisici, uffici e locali, un vero e proprio strumento di marketing. Le aziende che realizzano gli zerbini personalizzati presentano alle attività commerciali una vasta scelta di materiali: dalla gomma al cocco naturale, dal cocco sintetico al chicco di riso.

Gli zerbini sono importanti perché, posizionati all’esterno dell’ambiente di lavoro, colpiscono l’occhio dei passanti curiosi e di futuri clienti, promuovono il marchio e offrono alle persone un’ idea sull’attività commerciale che si trova in quel locale.

A cosa serve il marketing outdoor

Il marketing outdoor ha come obiettivo la realizzazione di pubblicità accattivante, comunicare e catturare l’attenzione di una persona in modo veloce ed efficace.

I classici esempi di strumenti di marketing outdoor sono le installazioni, i cartelloni, o le immagini posizionate sugli autobus. Anche le pubblicità in radio e gli spot televisivi rientrano nelle modalità di outdoor advertising.

Per realizzare questo tipo di installazioni è richiesto un budget molto elevato, che una piccola attività commerciale non può spendere. Per questo motivo si è pensato di rinnovare il mondo dei gadget marketing con nuovi piccoli strumenti, realizzabili per tutti e innovativi.

Gli zerbini personalizzati sono un nuovo metodo di fare pubblicità, vantaggioso per i piccoli negozi e innovativo per il cliente finale che viene incuriosito dalla novità. Esistono due tipologie di zerbini, interno o esterno, quest’ultimo è utilizzabile e funzionale per realizzare una pubblicità outdoor.

Dove realizzare zerbini personalizzati

Come ogni moda che si rispetti, le aziende produttori di zerbini, hanno sfruttato l’innovazione del momento e offrono tanti e diversi servizi per realizzare zerbini personalizzati di ogni tipo e per ogni tipologia di attività commerciale.

Online e nelle città italiane non è difficile trovare un’azienda che realizza in poco tempo lo zerbino adatto, basta scegliere il materiale che si vuole utilizzare, cosa rappresentare sul tappeto e i colori.

La scelta del materiale è molto importante, per due motivi:

il materiale di un prodotto è anch’esso un messaggio

deve essere funzionale. La funzione principale di uno zerbino è quella di raccogliere lo sporco e mantenere l’ambiente di lavoro pulito. Bisogna scegliere un materiale che duri nel tempo ed è facilmente lavabile.

Quando si acquista uno zerbino personalizzato per la propria attività commerciale, è sempre consigliato chiedere all’azienda produttrice le tecniche di pulizia da adoperare per il tipo di materiale scelto.