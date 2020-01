Piano piccoli cantieri, Ance Toscana Nord: “Comuni utilizzino le risorse”

Nuova tranche di risorse per il piano piccoli cantieri dei Comuni italiani, avviato lo scorso anno e rifinanziato con la legge di bilancio per il 2020, che avranno a disposizione 500 milioni di euro all’anno fino al 2024 per realizzare interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, appaltabili con procedure veloci.

La misura, fortemente voluta dall’Ance, si è rivelata un valido strumento per accelerare gli investimenti: nel corso dello scorso anno, la spesa dei Comuni per interventi utili ai cittadini è aumentata del 16 per cento.

Per quest’anno per i 60 Comuni delle tre province cui fa capo Ance Toscana Nord è disponibile un contributo statale pari a 4,8 milioni di euro (nello specifico: 2 milioni e 430mila per Lucca, 1 milione e 680mila euro per Pistoia; 690mila euro per Prato).

Tali fondi sono da destinare a interventi, non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale.

Il presidente di Ance Toscana Nord, Stefano Varia, parlando per l’intera area e per i comuni della provincia di Lucca, considera questa occasione importante: “Le amministrazioni non si lascino scappare queste risorse, utili a qualificare il territorio, le sue strade, le scuole, il patrimonio pubblico e i beni culturali: magari con interventi piccoli, ma che possano dare un po’ di fiato al comparto dell’edilizia”.

Sulla stessa linea il vicepresidente Alessandro Cafissi (in rappresentanza del territorio di Prato): “Siamo disponibili a collaborare con i Comuni, se ce lo chiederanno, anche per individuare le esigenze dei nostri territori; e vigileremo affinché il termine per l’avvio dei lavori sia rispettato. Si tratta di interventi aggiuntivi e non previsti, utili anche a restituire decoro, con piccola spesa, ai nostri comuni”.

Ornella Vannucci (per Pistoia) ribadisce: “Con la congiuntura che stiamo affrontando questa è un’opportunità preziosa: del resto, chi conosce i nostri territori sa che non manca la necessità di aprire piccoli cantieri: si pensi agli interventi reclamati a gran voce per l’edilizia scolastica o per la messa in sicurezza del reticolo stradale minore. A queste opere saranno da destinare i fondi erogati”.

Tutti e tre sollecitano le amministrazioni a attivarsi velocemente per cogliere questa opportunità: è infatti fissato al 15 settembre il termine entro il quale dovranno essere avviati i lavori. I contributi non impegnati verranno revocati e riassegnati.

“Il Piano piccoli cantieri – affermano Varia, Cafissi e Vannucci – è una misura che ha ottenuto risultati positivi e su cui il governo ha deciso di scommettere. Per questo ci auguriamo che il meccanismo venga in futuro incrementato e potenziato”.