Viale Castracani, arriva Spazio Enel: sei consulenti a disposizione dei clienti

Dal 2020 il Punto Enel di Lucca diventa Spazio Enel e presenta tante novità per la città e per i clienti: a guidare la struttura di Enel Energia è Paolo Bertini, lucchese classe 1967, lavora dal 1992 in Enel dove ha fatto un percorso importante nell’area commerciale dell’azienda, ricoprendo il ruolo di team leader presso i Punti Enel di Firenze, Pisa e Massa per poi approdare a Lucca.

Allo Spazio Enel di Lucca, attivo in viale Castracani 194 dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30, Bertini guida un gruppo giovane e preparato di sei consulenti nel contesto di locali moderni e confortevoli, con un’ampia sala accoglienza e numerosi sportelli a disposizione dei cittadini che possono individuare le soluzioni migliori in base alle esigenze e alle tipologie di consumo, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale visto che Enel Energia utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tra i punti di forza dello Spazio Enel di Lucca vi sono le nuove opportunità di risparmio che Enel Energia propone nel 2020 per bollette più leggere di luce e gas: in particolar modo, i cittadini che hanno già il nuovo contatore Open Meter 2G di seconda generazione possono usufruire dell’opportunità Ore Free che permette di scegliere tre ore al giorno in cui la componente energia è gratuita.

Altra novità per il 2020 è rappresentata dalla connessione in fibra grazie alla partnership tra Enel Energia e Melita che offre ai clienti domestici la possibilità di abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra Fiber To The Home fino ad 1 gigabit/s in download e 300 megabit/s in upload (a partire dalle città e dalle aree che in Toscana sono cablate con tecnologia Ftth). Sempre attiva anche la possibilità di ricevere informazioni e attivare iter per l’efficienza energetica della propria abitazione.

“Enel si distingue per una forte presenza sul territorio – ha detto la responsabile Spazi Enel diretti della Toscana, Tiziana Carlucci, nel presentare l’attività del nuovo anno – anche a Lucca operiamo per essere sempre più vicini ai clienti attraverso il nostro Spazio Enel che ha un team di consulenti preparati e un team leader motivato e competente come Paolo Bertini”.

Una presenza affiancata anche dai numerosi Spazi Enel Partner, aperti in città e in provincia in partnership con imprenditori specializzati nella consulenza energetica, nonché dai canali telefonici e digitali sempre a disposizione dei cittadini (www.enel.it).