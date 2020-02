Come riconoscere i contenitori per il forno a microonde?

Esistono diversi motivi per cui non si dovrebbero mai usare stoviglie e materiali per microonde che non sono sicuri per questo dispositivo. I materiali non compatibili con la cottura a microonde, infatti, possono fondere, rompersi o danneggiarsi irrimediabilmente nel forno, disperdendo sostanze chimiche nocive all’interno dei cibi, provocando incendi e danneggiando il forno a microonde stesso.

Come scopriamo dai siti specializzati in materia come www.forno-a-microonde.it , non tutti i piatti che risultano adatti al microonde sono, di fatto, correttamente etichettati come tali, quindi è sempre opportuno effettuare un test domestico per verificare l’effettiva usabilità di un determinato tipo di contenitore all’interno del forno a microonde.

Il metodo dell’acqua

Per testare se un contenitore è effettivamente adatto all’utilizzo nel microonde, si può procedere con il cosiddetto “test dell’acqua”; per procedere alla verifica, è sufficiente:

Riempire una tazza con dell’acqua e posizionarla sopra (o di fianco) al contenitore o al piatto di cui si desidera testare la tenuta (naturalmente, è necessario dotarsi di una tazza che sia assolutamente compatibile con l’uso nel microonde)

Impostare il timer per 1 minuto di cottura alla massima potenza

Dopo che il minuto è trascorso, rimuovere la tazza utilizzando guanti da forno o un’apposita presina

Estrarre anche il piatto e toccarlo con la mano : se il piatto è caldo e l’acqua nella tazza risulta fredda, significa che tale contenitore non è adatto per il microonde in quanto tende ad assorbire il calore. Se invece il piatto è freddo e l’acqua è calda, allora tale materiale potrà essere tranquillamente utilizzato per la cottura al microonde.

Come riconoscere i materiali sicuri per il microonde

Quando si acquista un contenitore per il microonde, è sempre opportuno assicurarsi che tale oggetto presenti l’etichetta che ne attesti la validità d’uso.

Il modo più semplice per sapere se un piatto o un utensile è adatto al microonde è cercare il timbro di riconoscibilità sul fondo. In genere ci sono tre cose che indicano che un contenitore è sicuro per il microonde, ovvero :

Le parole “microwave safe”

Le parole “microwave friendly”

Un simbolo con delle linee orizzontali ondulate

E’ bene ricordare che la maggior parte dei contenitori in ceramica, vetro e porcellana può essere utilizzata tranquillamente nel microonde. Fanno eccezione le stoviglie verniciate, con decorazioni in metallo, con finiture in oro o argento e quelle che presentano tracce di piombo.

Esistono in commercio prodotti realizzati esclusivamente per essere utilizzati nel forno a microonde; tali contenitori riportano spesso le seguenti diciture relative al materiale utilizzato :

Duralex

Pyrex

Corningware

Per un uso corretto del microonde, è particolarmente importante sapere che i contenitori che contengono metalli andrebbero sempre evitati in quanto potrebbero scheggiarsi e danneggiare i cibi e il forno stesso; tra i materiali da evitare appartenenti a questa categoria troviamo :