Sostenibilità, Lucart torna a Biofach con la linea ‘Grazie natural’

Torna Biofach, la grande fiera mondiale dedicata agli stili di vita sostenibili. Da mercoledì (12 febbraio) a sabato a Norimberga si parlerà di qualità e innovazione. Tra le protagoniste dell’evento anche Lucart, azienda italiana leader nella produzione di carta tissue ecologica che per la seconda volta consecutiva partecipa alla kermesse tedesca, un’occasione per promuovere l’innovativa gamma ecologica Grazie Natural.

Tutti i prodotti della linea sono realizzati in fiberpack, materiale ottenuto dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande, ricavato grazie ad una tecnologia d’avanguardia sviluppata da Lucart in collaborazione con TetraPak nell’ottica dell’economia circolare. Il costante impegno di Lucart nella ricerca di soluzioni ecologiche ed innovative per ridurre l’impatto ambientale ha permesso di rendere ancora più ecologici i prodotti della linea Grazie Natural che, da oggi, sono disponibili in confezioni di carta riciclata e riciclabile per una scelta ancora più sostenibile e vicina alla natura, certificati Ecolabel e Fsc.

Giovanni Monti, corporate sales e marketing director consumer di Lucart, esprime con soddisfazione la rinnovata partecipazione alla kermesse tedesca dedicata agli stili di vita sani e biologici. “Il gruppo Lucart entra nel novero degli espositori Biofach in maniera convinta e coerente, in virtù di una storia di oltre 65 anni che ci vede, e che sempre più ci vedrà, focalizzarci sulla sostenibilità come vero motore di sviluppo del business – commenta -. In un contesto in cui i temi del rispetto dell’ambiente e del consumo consapevole sono sempre più all’ordine del giorno, Grazie Natural si pone come la risposta più coerente alle richieste dei consumatori”.

Sulla scia del suo impegno concreto nei confronti dell’ambiente e di una sempre maggiore apertura verso l’innovazione, Lucart approfitterà del palcoscenico di Biofach per anticipare la sua partecipazione al Best New Product Award, il premio per l’innovazione dei prodotti di consumo più affidabile e influente negli Usa. Si tratta di un traguardo estremamente importante che farà approdare oltreoceano un’eccellenza storica del Made in Italy, da sempre proiettata al futuro verso un mondo e uno stile di vita migliori.