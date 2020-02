Made in Italy, al via i dibattiti a Conflavoro

Si terrà giovedì (20 febbraio) la prima conferenza organizzata dal movimento Monarchi sul made in Italy. L’appuntamento è dalle 17 alle 20 alla sede di Conflavoro in via del Brennero a Lucca. La conferenza sarà coordinata dal presidente nazionale Mauro mazzoni. Intervengono Arianna Bertuccelli, presidente del consorzio imprenditoria italiana a tutela del made in Italy, Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro Pmi, Fabrizio Bertot, già parlamentare Ue, segretario provinciale di Fratelli d’ Italia di Torino. Il tema nello specifico verterà sulle sanzioni contro la Russia.