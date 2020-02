Aperte le iscrizioni al nuovo corso di caffetteria

L’agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – province di Lucca e Massa Carrara apre le iscrizioni per un nuovo corso di caffetteria in programma tutto nella sola giornata di martedì (25 febbraio) dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30, all’interno di Emotion Bar in via Nazario Sauro 513, Lucca.

Il corso, articolato in aspetti teorici e pratici, intende fornire ai partecipanti le conoscenza sul caffé, la preparazione dell’espresso e del cappuccino, la decorazione e l’aromatizzazione del cappuccino. Ampio spazio verrà dedicato alle esercitazioni pratiche.

Il corso vedrà la partecipazione come docente di Vasco Salvadori, maestro Latte Art. E dopo il grandissimo successo delle lezioni partite alla fine di gennaio, dal 9 marzo in poi verrà riproposto – sempre all’interno di Emotion Bar – un nuovo corso di barman di primo livello.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca ( 0583.473126).