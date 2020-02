I trend della moda 2020: scopriamo quali borse, scarpe e cappelli indossare per essere alla moda

Il 2019 è stato un anno ricco di colpi di scena sul fronte della moda. Le passerelle hanno visto sfilare abiti in stile animalier, alternati ad altri con pailletess e lustrini. Anche una certa nostalgia degli anni ’90 ha avuto libero sfogo attraverso il ritorno in voga dei colori fluo e del tessuto jeansato utilizzato per la realizzazione di capi anche molto diversi tra loro.

A dirla tutta, però, sono stati soprattutto gli accessori a fare la differenza: dagli occhiali a mascherina alle mini borse, dai foulard tra i capelli agli orecchini a perle. A questo punto vien da chiederci quali saranno gli accessori di maggiore tendenza che animeranno l’anno in corso.

Ebbene, sappiamo che per quanto riguarda le borse ci sarà un radicale mutamento. Le mini borse, la cui funzionalità era stata sacrificata a favore del valore estetico, saranno sostituite dalle cosiddette “borse XXL”. Parliamo di borse oversize, che di certo faciliteranno la vita delle donne che amano avere con sé sempre tutto l’occorrente per essere impeccabili.

Anche sulle scarpe non mancano le novità, se pensiamo che in passerella il mocassino sembra aver conquistato già una bella fetta di pubblico. Allo stesso modo i sandali alla schiava, che già era tornati di moda lo scorso anno, continuano ad avere un certo fascino. Ai modelli senza tacchi si aggiungono tra l’altro quelli in versione stiletto. Per non scontentare i più audaci è stata lanciata l’idea delle scarpe in due colori differenti, che potrebbero segnare l’esordio di un nuovo modo di intendere le calzature.

Un altro grande e atteso ritorno sarà quello del cappello, che si ammireremo in svariate vesti: da quello sportivo a quello estivo di paglia; da quelli alla marinara al basco. Per chi non riuscisse a trovare quello che più lo rispecchia, c’è sempre la possibilità di ricorrere ai cappelli personalizzati, scegliendo così modello, colore e stampa più in linea col proprio stile.

Non male, se consideriamo il fatto che quelli esposti sono solo alcuni degli articoli che avremo a disposizione e che le idee degli esperti del settore anche quest’anno hanno come obiettivo prioritario quello di stupirci.