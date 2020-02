Insegne a LED: come scegliere il meglio

La parte più complessa da affrontare della crisi economica dicono sia passata e abbiamo potuto riscontrare delle riprese nel mercato, all’inizio timide poi via via sempre più forti. Certo, è sempre vero che una marcia in più per la nostra azienda non darebbe proprio fastisio, anzi; oppure abbiamo un’attività che già ci rende piuttosto bene, nessuna crisi per noi, però vorremmo che dal rendere “bene” passi a rendere “molto meglio”: nelle prossime righe di questo articolo analizzeremo insieme un consiglio che potrebbe valere davvero molto per il futuro della nostra attività: l’acquisto e il corretto posizionamento delle insegne a led. Questo mezzo dalle potenzialità impressionanti vi verrà spiegato per filo e per segno, e potreste avere occasione di dare una svolta non indifferente ai vostri affari.

IN CHE MODO FUNZIONANO LE INSEGNE LED

Di dimensioni variabili, le insegne VisualLED si adattano alla forma e alla disponibilità che offre il vostro spazio: la loro caratteristica principale è che riescono a catturare e tenere a loro ancorato lo sguardo dei passanti anche a grande distanza. La loro luminosità è quello che attira l’occhio dei potenziali clienti, che per molte ragioni hanno una soglia di attenzione piuttosto bassa: ci troveremo infatti a combattere la concorrenza, in fatto di attenzioni, di smartpohone, musica a svariati decibel soarate nelle orecchie, dispositivi per la lettura portatili e molto altro. Le luci LED hanno una marcia in più delle normali insegne quando dobbiamo catturare l’attenzione vincendo le molte resistenze messe a disposizione degli utenti dalla moderna giungla iperconnessa. Non solo la luminosità, però: come vedremo più avanti, anche la risoluzione di queste insegne è un punto a loro favore per attrarre nuovi potenziali clienti.

UNA BELLA IDEA: MA QUALE INSEGNA LED ACQUISTARE?

Passiamo ora a rispondere alla domanda più importante tra quelle che potreste aver voglia di porre: l’idea comincia a stuzzicarmi, ma come mi muovo in mezzo a una grande vastità dell’offerta? Ebbene, la risposta è, come avrete modo di intuire, abbastanza articolata e richiede qualche digressione. Le caratteristiche dell’insegna da acquistare dipendono da molti fattori: dove si trova il maggior traffico di clienti rispetto al nostro negozio? A quale distanza? Quanto spazio abbiamo nel nostro negozio per posizionare questo strumento? La nostra insegna funzionerà anche di notte? Quali sono le condizioni climatiche più frequenti nella nostra regione? A seconda delle risposte che darete a queste domande, ecco che il vostro schermo LED sarà differente.

Per fare un esempio: se sappiamo già che la nostra insegna dovrà stare accesa tutta la notte avremo certamente bisogno di uno schermo con luminosità regolabile, magari programmabile, così da fare meno fatica possibile. È stato dimostrato, infatti, che gli schermi luminosi pubblicitari durante le ore notturne rischiano di disturbare la vista degli automobilisti alla guida, abbacinando il loro sguardo e causando incidenti: essi rischiano infatti di distrarsi in modo repentino dalla guida cercando di capire alla svelta se quel lampo che li ha colpiti è magari un grosso automezzo che li metta in pericolo o che altro. Alcune tipologie di insegne luminose sono passabili di multe piuttosto salate proprio per questa ragione, la luminosità troppo accentuata. Noi non vogliamo né causare incidenti né prendere multe salate, quindi avremo bisogno di uno schermo a luminosità regolabile, che durante la notte possa essere meno luminoso (anche perché, a ben guardare, durante le ore notturne la luminosità che serve per farci pubblicità è davvero molto inferiore). Ma il fattore della luminosità regolabile e programmabile non ci torna utile solo durante la notte: durante il giorno, infatti, a seconda delle condizioni climatiche, la nostra insegna dovrà lavorare diversamente. Se è una giornata di pieno sole dovrà essere alla massima luminosità possibile così da resistere alla concorrenza della nostra stella, mentre invece se la giornata è piovosa potremo regolarla di conseguenza.

Dopo aver fatto questi doverosi cenni riguardo la luminosità, pensiamo ora al messaggio da riprodurre, perché da questo step dipenderà la scelta di un altro fattore decisamente importante: la risoluzione. Proprio comeuno schermo televisivo, non è tanto la grandezza che decreterà la riuscita di un’immagine chiara e definita, quanto la risoluzione, ovvero il numero di pixel che andranno a comporre la nostra immagine. Quindi: intendiamo riprodurre un semplice messaggio di testo scorrevole? Se questo sarà il caso, la risoluzione di cui necessitiamo sarà piuttosto bassa. Quando invcece vorremmo riprodurre delle immagini, magari fotografiche, allora la risoluzione necessaria sarà maggiore, per poter far cogliere il nostro messaggio LED anche da distanze elevate senza che venga perduto in una macchia di colore indistinta.

Insegne LED programmabili, facili da assemblare e vendute da un rivenditore che ha fatto delle insegne luminose il suo campo di specializzazione: queste le cose da tenere a mente prima di avvicinarci all’acquisto di questo strumento. Perché, come in tutte le cose, bisogna dare credito all’antico detto: spesso, chi meno spende, più spende!