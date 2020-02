Investire in borsa con il trading online: pro e contro

Che vantaggi derivano dal ricorso al trading online per gli investimenti in Borsa? Abbiamo chiamato a rispondere a questa domanda gli esperti di TradingCenter.it, che ci aiutano a comprendere i pro e i contro di questa soluzione. Occorre partire, comunque, da un presupposto che è valido per tutti gli investimenti finanziari, che sono per definizione ad alto rischio: per questo motivo è indispensabile che la loro gestione avvenga in modo professionale. Se c’è un atteggiamento da cui i trader e gli aspiranti tali dovrebbero tenersi alla larga, questo è rappresentato dall’improvvisazione: a rimetterci sono, in particolare, i principianti e coloro che si fanno allettare da guadagni sin troppo facili.

Come iniziare

Investire in borsa con il trading online è facile a livello pratico, nel senso che le piattaforme di trading che permettono di operare si fanno apprezzare per la semplicità di utilizzo che le contraddistingue. Efficaci e intuitive, sono alla portata di tutti: ma questo non vuol dire che non sia richiesta una certa competenza per portare a termine operazioni che assicurino un esito positivo e si traducano in guadagni concreti. Essere in grado di padroneggiare tutti gli strumenti di questo campo è il primo passo da compiere: non si può sperare di arricchirsi con il trading se non si sa in che modo impostare un take profit o uno stop loss.

Attenzione ai rischi

Altrettanto fondamentale è riuscire ad analizzare i grafici attraverso l’applicazione di tutte le variabili potenziali. Chiaramente per diventare trader non c’è bisogno di uno specifico titolo di studio, ma è comunque indispensabile possedere competenze concrete nel campo della macro economia: solo così, infatti, si ha la possibilità di verificare quali sono i dati che devono essere considerati per la messa a punto di una strategia di investimento appropriata, per il calcolo dei trend e per una corretta gestione del patrimonio.

Le piattaforme di trading

Come si è detto, attualmente tutti i broker più importanti offrono agli utenti delle piattaforme di trading molto pratiche grazie a cui è possibile investire in tempo reale su qualunque asset. In più, i trend di mercato possono essere analizzati grazie a numerose app che permettono, tra l’altro, di eseguire gli ordini direttamente dal telefono. Insomma, non c’è bisogno di trovarsi in ufficio o comunque di fronte a un computer per tradare, perché tutto quello che serve è una connessione a Internet. Ma che cosa si può fare per evitare di perdere il proprio capitale quando si muovono i primi passi? Affidarsi ai suggerimenti degli esperti è di certo un buon primo passo; inoltre, è bene essere prudenti e adottare la massima cautela.

I passi da compiere e quelli da evitare

Un consiglio che è opportuno tenere a mente sempre è quello che prevede di non investire mai oltre un decimo della quota complessiva dei propri risparmi. Così, se anche ci si dovesse ritrovare ad avere a che fare con una eventuale perdita, la stessa potrebbe essere gestita con facilità e la propria stabilità finanziaria non sarebbe compromessa. Sempre per lo stesso motivo, conviene suddividere il proprio capitale in venti o almeno in dieci parti. Insomma, anche se siamo circondati da notizie che riguardano spread e investimenti finanziari, in qualità di non addetti ai lavori non dovremmo lasciarci trascinare da troppo facili entusiasmi.

L’importanza di informarsi

Il problema è che parlando di giocare in Borsa si ha una sensazione incompleta dei rischi che si possono correre nel caso di un investimento non indovinato. In Borsa, infatti, non si gioca per hobby ma per lavoro, ed è per questo che è necessario essere in possesso di competenze tecniche di livello molto elevato. Conviene, piuttosto, parlare di investimenti in Borsa. Nel corso degli ultimi dieci anni, il numero di soggetti che hanno investito in Borsa è cresciuto in misura esponenziale, con un tasso del 500 per cento. Come è facile intuire, una delle ragioni – se non addirittura la principale – alla base di questo trend è rappresentata dalla diffusione di Internet, delle nuove tecnologie e della navigazione in mobilità.

Che cosa fare per non sbagliare

Gli esperti del settore spiegano che in Borsa, o più in generale nelle operazioni di trading online, si dovrebbe investire ogni volta al massimo il 10 per cento del capitale di cui si dispone. Tuttavia, per ridurre ancora di più i rischi sarebbe preferibile limitarsi a operazioni che non coinvolgano più del 5 per cento degli importi. Un altro comportamento da seguire consiste nello specializzarsi in pochi asset invece che tentare di guadagnare su tutto. La specializzazione, infatti, favorisce una conoscenza più approfondita e permette di indagare con maggiore consapevolezza e competenza le dinamiche che caratterizzano i vari asset. Ma come si fa a scegliere quelli su cui puntare? Le azioni e le valute di solito sono annoverate tra gli asset di maggior interesse, ma a questo proposito vale la pena di citare anche le materie prime, che comprendono una vasta gamma di prodotti: si spazia dal gas naturale al grano, passando per l’oro e il petrolio.