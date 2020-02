Che cosa sono le criptovalute?

Le nuove tecnologie hanno favorito, col passare degli anni, la diffusione di un nuovo mercato finanziario, basato su un innovativo tipo di moneta, ossia la criptovaluta. Il suo nome, da come è facilmente intuibile, è composto da due termini, cripto e valuta, i quali stanno ad indicare non una moneta digitale qualsiasi, ma una nascosta, criptica, la quale diventa così del tutto sicura da truffe o da furti.

Le criptomonete sono infatti “nascoste” da un sistema informatico chiamato crittografia, il quale permette solo a chi conosce un determinato codice (denominato chiave di accesso), di poter visualizzare il denaro e i suoi movimenti.

Queste valute sono molteplici e sono facilmente acquistabili o scambiabili in vari siti di exchange. Uno tra i più famosi è certamente Bitvavo, il quale permette con semplici mosse di comprare la valuta più adatta alle nostre esigenze. Tra le critpovalute più richieste vi è certamente il Bitcoin, ma se si tengono sotto controllo i movimenti finanziari di queste valute, vi sono altri nomi che saltano all’occhio dei più esperti.

Anche il questo caso, per poter gestire il denaro, c’è bisogno di un portafoglio, in questo caso digitale, che permette agli users di vendere e comprare liberamente. In questo caso è importante sapere quali sono le caratteristiche principali delle criptomonete e in cosa si differenziano dal denaro tradizionale.

In primo luogo, esiste un protocollo virtuale (una sorta di insieme di regole), che specifica in modo limpido quale sia la maniera giusta affinché ogni partecipante possa effettuare una transazione. Un blockchain, chiamato anche distributed ledger, conserva tutta la storia cronologica delle transazioni. Infine una rete decentralizzata di partecipanti si occupa di conservare e aggiornare, tutte le transizioni, secondo i protocolli precedentemente nominati.

Rischi e benefici

Naturalmente, come ogni invenzione, anche le criptovalute hanno dei pro e dei contro. Per quanto riguarda i primi, queste monete non si trovano sotto la copertura di banche e di governi, quindi il suo mercato libero fa si che ci sia una rapidità maggiore nella transizione del denaro e negli scambi esteri, promuovendo così l’inclusione finanziaria.

La tecnologia, inoltre, la quale sorregge questo mercato, permette a tutti gli utenti maggiore sicurezza negli scambi, riducendo notevolmente il numero delle truffe finanziarie. Allo stesso tempo però, la natura anonima delle criptomonete, ha suscitato l’interesse di molti criminali, i quali vedono in queste monete, l’attualizzarsi di molte attività illegali, prima tra tutte il riciclaggio di denaro.

Anche l’assenza di una giurisdizione inerente a questo campo, determina in modo netto dei rischi sostanziali per il consumatore: se da un lato il libero mercato agevola la condizione economica, dall’altro può rivelarsi un rischio per tutti quegli utenti che possono trovarsi esposti alla perdita di un’ingente somma di denaro, in seguito ad un comportamento fraudolento.

Per questo motivo, il mondo delle criptovalute, deve essere conosciuto fino in fondo, al fine di non andare incontro a nessun inconveniente. Molte compagnie, come Bitvavo, nascono proprio con l’intento di consigliare gli users nella compravendita delle valute digitali, mostrando loro i rischi e i benefici che l’acquisto di queste ultime possono recare.