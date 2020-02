All’informagiovani incontri dedicati a chi cerca occupazione

Nuovi incontri dedicati al lavoro all’Informagiovani di Lucca. Un primo appuntamento è in programma per giovedì (27 febbraio) alle 17 quando si terrà un incontro informativo gratuito con le agenzie per il lavoro del territorio e durante il quale verrà illustrato ai partecipanti come funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Dal 3 al 13 marzo invece, durante i consueti orari di apertura dell’ufficio, si terrà la seconda edizione della Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio lucchese. Sarà l’occasione per poter svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con gli operatori delle agenzie.

Clicca qui per maggiori informazioni sulla modalità di svolgimento.