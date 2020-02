La Cna di Lucca cerca un impiegato amministrativo contabile

La Cna sta cercando un impiegato per l’area contabile amministrativa fiscale per la sede di Lucca. I requisiti richiesti sono: buona conoscenza della contabilità; buona conoscenza dell’Iva e del testo unico delle imposte sui redditi; ottimo uso del pc, pacchetto Office (Word, Excel, posta elettronica); esperienza pregressa nella mansione; ottime capacità relazionali e comunicative, capacità di lavorare in team.

Al candidato verrà offerto un contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità (da marzo a dicembre 2020). Richiesta disponibilità immediata.

Le candidature dovranno essere inviate a info@cnalucca.it.

Intanto la Cna comunica che, considerate le misure straordinarie adottate in questi giorni in alcune regioni d’Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la Siae ha disposto il differimento su tutto il territorio nazionale dei termini di pagamento degli abbonamenti per musica d’ambiente al 20 marzo 2020, rispetto al 29 febbraio.