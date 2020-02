Covid, da Lucca arriva l’app che informa sul coronavirus

Contro la disinformazione, ma per restare costantemente aggiornati e agire con consapevolezza. Per questo motivo è nata Covid, un’app che permette di avere tutte le notizie relative al coronavirus (Covid19). Tiene sotto controllo le statistiche aggiornate, i nuovi casi di contagio e permette di ricevere notifiche in tempo reale.

Covid è stata sviluppata dal team di Oxequa, una startup di Lucca che si occupa di consulenza per l’innovazione e digitalizzazione delle aziende.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre competenze per creare un’app che permettesse di avere a portata di mano tutte le informazioni ufficiali sul Coronavirus – dice Oxequa – in modo da combattere le fake news, limitando la diffusione di informazioni false e fuorvianti”.

All’interno, disponibili tutte le informazioni sulla prevenzione e le informazioni ufficiali per segnalazioni e emergenze.

L’app verrà continuamente aggiornata con nuove funzioni utili per avere ulteriori informazioni e gestire l’emergenza in maniera consapevole e razionale.

Covid è completamente gratuita ed è disponibile per il download sia su App Store sia su Google Play.