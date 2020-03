Falsi consulenti Gesam, l’azienda diffida: ecco come tutelarsi

Alcuni clienti di Gesam Gas & Luce, nei giorni scorsi, hanno segnalato all’azienda numerosi casi di presunti raggiri. La società tiene quindi a precisare che i propri incaricati, ogniqualvolta effettuino il porta a porta nelle zone della città, lasciano nei giorni antecedenti alla visita un cartello fuori dalle abitazioni (nell’avviso sono presenti i contatti aziendali, che possono essere utilizzati per avere certezza della veridicità dello stesso).

L’azienda lucchese diffida pertanto a continuare a svolgere questa pratica chi utilizza il nome dell’azienda per contattare famiglie e attività commerciali. Fanno eccezione le persone che fanno parte della rete di vendita. Come è accaduto in passato, eventuali abusi saranno valutati dagli uffici legali per tutelare il nome e l’immagine di Gesam Gas & Luce.

Come è noto, Gesam Gas & Luce è un’azienda territoriale ben strutturata, con una rete vendita sviluppata e competente. I suoi incaricati sono ben identificabili dal cartellino di riconoscimento, i moduli che vengono fatti firmare riportano il logo aziendale, inoltre il personale dell’azienda che si occupa del commerciale si distingue per la competenza e le conoscenze del settore energy.

Tutti i cittadini hanno un metodo molto semplice a disposizione per accertarsi che chi ha suonato alla porta oppure ha lasciato un avviso appartenga davvero a Gesam Gas & Luce: basta contattare il numero verde gratuito 800.978202.

A questo riguardo l’azienda informa che, oltre ai servizi ben conosciuti e relativi alla vendita di gas ed energia elettrica, Gesam Gas & Luce offre anche la possibilità di installazione oppure sostituzione della caldaia usufruendo della cessione del credito. I venditori di Gesam Gas & Luce, formati su ogni prodotto offerto dall’azienda, saranno in grado di dare precise e esaurienti informazioni anche riguardo alla sostituzione della caldaia.