Alcuni consigli per esporre al sole i tuoi occhiali da sole

Scopri come ottenere gli occhiali da sole giusti!

Secondo vari studi, l’esposizione alla luce solare intensa può danneggiare i tessuti della superficie dell’occhio, della cornea e del cristallino e, di conseguenza, aumentare il rischio di sviluppare alcune patologie oculari. Per evitare ciò, gli esperti raccomandano l’uso di occhiali da sole:

Alcune chiavi per l’acquisto degli occhiali:

1- Vai ai centri autorizzati

Si consiglia di acquistare l’acquisto di occhiali da sole presso ottici o centri specializzati perché in questi stabilimenti passano sempre un controllo di qualità. Per Escuer è importante non comprare mai occhiali in un mercato di strada o in uno stabilimento non specializzato perché possono vendere occhiali di scarsa qualità che compromettono la nostra visione. Inoltre, assicura che gli occhiali scuri ci facciano avere la pupilla più dilatata e se le lenti non proteggono il 100% delle radiazioni ultraviolette, più radiazioni possono passare avendo la pupilla più dilatata, cioè i raggi del sole penetrano più facilmente rispetto a se non indossassimo gli occhiali.

2- Sempre con protezione UV

Gli occhiali da sole con cristalli che bloccano i raggi UV devono essere indossati e ciò non dipende dal colore delle lenti o dal prezzo. La protezione è garantita solo quando il 100% dei raggi UVA e UVB sono bloccati. Le lettere UV sull’etichetta garantiscono protezione.

3- Attento al numero

Dovrebbe apparire un numero compreso tra 0 e 4. È una classificazione in categorie che ci aiuta a sapere per quale clima è adatto questo obiettivo. Quelli della categoria 0 assorbono solo lo 0-20% della luce, quindi sono consigliati nei giorni nuvolosi, con pochissimo sole e per le attività quotidiane. La categoria 1 assorbe il 20-56%, adatta per le attività quotidiane nei giorni con schiarite e nuvole. Quelli della categoria 2, che assorbono il 57-81%, sono adatti per la media luminosità solare e per le attività quotidiane e sportive. La categoria 3 assorbe l’82-91% della luce, ideale per le giornate di sole e per le attività sul campo o in spiaggia. Infine, la categoria 4 assorbe l’82-91%, è consigliata con sole forte, per alta montagna e sport acquatici, ma non è consigliata per la guida.

4- Il colore non è solo una questione di gusti

Le lenti marroni migliorano il contrasto e sono ideali per l’uso quotidiano. Quelli rossastri migliorano la percezione della profondità e quelli grigi sono il miglior alleato per godersi i colori naturali davanti a un sole splendente. Le lenti verdi alterano la percezione dei colori più del grigio o del marrone, quindi sono generalmente consigliate per gli sport acquatici e l’inverno.

Se vuoi che il colore dell’obiettivo ti faccia apparire bene, la prima cosa è determinare il colore della tua pelle. I toni della terra o del marrone sono la scelta migliore per la pelle calda. Quando si tratta di lenti a specchio, un riflesso dorato o giallo si adatta perfettamente alla pelle marrona. Le lenti grigie e blu hanno un bell’aspetto su una carnagione pallida e rosa con sfumature fredde. Gli effetti metallici degli specchi argento e blu offrono un contrasto perfetto.

5- Le dimensioni contano

Quando si tratta di occhiali da sole, meglio il più grande, ma con dei limiti: La forma dell’obiettivo deve seguire la linea naturale del sopracciglio, ma è importante non premere la guancia e soprattutto che non si scontra con le ciglia. Va inoltre tenuto presente che, se il perno è largo, protegge meglio dall’ingresso della luce laterale.

6- Un modo in armonia con il tuo viso

Se il viso è ovale e allungato, praticamente qualsiasi forma di attacco (o lente) si adatterà perfettamente. I fotogrammi molto piccoli o rotondi dovrebbero essere evitati, poiché tendono a far apparire il viso più lungo. Se la faccia è triangolare o a forma di cuore, i modelli che andranno meglio sono rotondi o ovali, così come gli stili rettangolari arrotondati, poiché tendono a compensare un mento stretto.

7- Polarizzato? Dipende

Gli occhiali polarizzati sono occhiali da sole con un foglio aggiuntivo che filtra i raggi che cadono in una certa direzione. Il risultato? Elimina i riflessi e quando si passa dalla chiarezza all’oscurità, è ancora visto normalmente, il che li rende ideali per la guida e per la pratica di determinati sport. Ma fai attenzione perché, per loro natura, questi occhiali possono ridurre la visibilità dei display a cristalli liquidi o con emettitori di luce a LED. Se i tuoi occhiali hanno una P o la parola polarizzata all’interno dell’asta, sono occhiali polarizzati certificati.

Quindi ora tieni a mente tutti questi suggerimenti, sei pronto per ottenere i migliori occhiali da sole che puoi. Ti consiglio di acquistare gli occhiali da sole Bvlgari. Sono al top in termini di qualità e ti offriranno tutti i vantaggi di cui abbiamo appena parlato!