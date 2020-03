Coronavirus, i fiori della Versilia per la campagna anti-paura di Coldiretti

I fiori della Versilia per ‘contaminare’ i consumatori. Partita da Viareggio, dallo storico mercato di Campagna Amica di via Fratti, la campagna anti-paura di Coldiretti.

La Toscana non si ferma e così anche La campagna non si ferma: è questo il messaggio che la principale organizzazione agricola del territorio ha rilanciato in occasione della prima iniziativa di sensibilizzazione destinata ad essere esportata in molti mercati della Toscana. Per tutta la mattina il Presidente di Coldiretti, Andrea Elmi, insieme al Direttore, Maurizio Fantini e ai tutori dei fiori hanno distribuito esemplari di ranuncolo ed altre varietà autoctone ai clienti del mercato.

Una iniziativa molto gradita che ha richiamato l’attenzione dei media ma soprattutto dei viareggini che non si sono lasciati sopraffare dalla paura. L’iniziativa è nata come risposta alla crisi del settore del florovivaismo, che come altri settori strategici del territorio, sta soffrendo gli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus che ha colpito il Nord Italia: “Possiamo continuare a fare la nostra vita prendendo tutte le precauzioni del caso – ha ripetuto il Presidente Elmi –. La nostra è una campagna di reazione ad una situazione di panico generale che ha paralizzato il paese e le imprese e che rischia di essere ancora peggiore se non tiriamo fuori il coraggio di non aver paura. Il fiore è il simbolo del nostro coraggio. Un simbolo bello, profumato e colorato per dire che dobbiamo continuare a vivere. La riposta – traccia un bilancio – è stata molto positiva. La ripeteremo in altri mercati”.

L’iniziativa parte all’indomani del preoccupante bilancio stilato proprio da Coldiretti secondo cui l’emergenza sanitaria ha bloccato intere commesse di fiori destinati al nord nelle serre e nelle aziende. Sono migliaia gli esemplari, tra tulipani, ranuncoli, violaciocca, piante in vaso ed altre tipologie le cui coltivazioni sono concentrate in Versilia, che rischiano di essere invendute con un danno incalcolabile, fino a qui, per un settore che vale 200 aziende specializzate e 2 mila addetti tra diretti ed indiretti per un fatturato complessivo di circa 150 milioni di fatturato tra produzione e trasformazione.