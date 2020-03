Lapideo, plauso di Cna alle semplificazioni decise dalla Regione

La Cna di Lucca plaude alla decisione della Regione Toscana di riconoscere la procedura dell’autorizzazione generale per il settore lapideo che prevede una notevole semplificazione per le imprese del settore sulla problematica delle emissioni in atmosfera. Secondo l’associazione di categoria si tratta di un importante risultato raggiunto.

A sostenerlo il direttore dell’organizzazione, Stephano Tesi, nelle conclusioni dell’affollata assemblea che si è tenuta a Pietrasanta fra gli imprenditori del marmo, proprio per valutare il documento inviato dall’ente regionale a seguito dei controlli effettuati a partire da settembre scorso dalla Capitaneria di porto.

“La campagna di stampa e la sensibilizzazione delle istituzioni locali, dei consiglieri regionali e dei parlamentari in cui abbiamo evidenziato le preoccupazioni delle imprese – ha confermato anche Daniele Cardini, portavoce di Cna marmo – hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. La Cna ha svolto un’attività determinante nel contrastare i verbali scaturiti dai controlli sulla filiera del marmo. Verbali che hanno portato a multe e sequestri di macchinari, oltre a prevedere l’attivazione del procedimento penale”.

Restano ancora alcune richieste di modifica al documento regionale che sono state illustrate da Giordano Bertoni, come l’estensione delle lavorazioni e una maggiore descrizione dell’attività e una ulteriore semplificazione della modulistica, oltre a una serie di chiarimenti. Osservazioni che le due Cna, di Lucca e di Massa Carrara, hanno provveduto a trasmettere all’assessore Fratoni.

In considerazione dell’impossibilità di un incontro, causa Covid19, hanno richiesto, inoltre, la possibilità di utilizzare il sistema della video conferenza tra gli uffici della Regione e la Cna per poter illustrare in maniera dettagliata i diversi temi affrontati.

Nel corso della riunione sono anche intervenuti il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, il vicesindaco di Seravezza Valentina Salvatori, il consigliere Stefano Baccelli e l’onorevole Umberto Buratti che hanno ribadito la vicinanza alle imprese e il sostegno alle iniziative della Cna.

Il prossimo passo, adesso, è l’approvazione della normativa della giunta regionale il prossimo lunedì (9 marzo). In Toscana, ad essere interessate al documento sono oltre 600 imprese per un totale di 3.600 addetti.