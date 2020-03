Poste Italiane assume corrieri anche in Toscana

Sono previste nuove assunzioni da parte di Poste Italiane e riguardano corrieri, che saranno assunti a Sda Express Courier, società che fa parte del gruppo Poste Italiane dal 1988.

Per poter partecipare alle selezioni bisogna essere in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale. Il compito dei corrieri è quello di gestire e monitorare le attività operative relative alle spedizioni in tutte le fasi del processo.

Il contratto sarà a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. I candidati possono selezionare una sola provincia di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Inoltre alle selezioni possono partecipare anche coloro i quali hanno già preso parte ad un precedente annuncio senza essere stati contattati. Le candidature devono essere presentate entro il 31 marzo prossimo. L’inizio della selezione viene anticipata da … continua a leggere