Paolinelli (Ugl): “Lavoratori chiedano ad aziende misure anti-virus”

“I lavoratori chiedano, senza timore e con spirito di senso di responsabilità comune ai propri datori di lavoro e/o alle loro aziende, anche attraverso le rappresentanze sindacali, laddove presenti, che siano attivate tutte le misure precauzionali e che rispettino tutte le disposizioni previste dalle normative disposte dal governo nell’ultimo decreto ministeriale per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 nei luoghi di lavoro, per i propri dipendenti e per le eventuali altre persone che frequentano tali locali”. Lo afferma Cipriano Paolinelli della segreteria Ugl Lucca.

“Solo con una totale collaborazione e il rispetto delle regole da parte di tutti – sottolinea – si potrà arginare il problema e sperare di tornare alla vita normale nel più breve tempo possibile”.