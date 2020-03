Chiusure per il coronavirus, trovato l’accordo sindacale per le cooperative

È stato sottoscritto l’accordo regionale per la salvaguardia dei lavoratori delle cooperative toscane interessati dalle chiusure e sospensioni previste dal decreto del governo per contenere il contagio da coronavirus. In base agli accordi verrà riconosciuta la copertura all’80 per cento della retribuzione con anticipo in busta paga, è stata esclusa l’obbligatorietà dell’utilizzo delle ferie, divieto utilizzo banca ore, il calcolo e accantonamento rateo tredicesima e tfr. Adesso i sindacati chiedono il “pieno finanziamento degli ammortizzatori sociali per garantire la capienza del fondo, la copertura da parte della Regione Toscana e degli enti locali committenti del 100 per cento delle retribuzioni dei lavoratori interessati dal Fis”.

“Un buon accordo – spiegano Michele Massari di Cgil e Pietro Casciani di Uil – che dà la possibilità di sottoscrivere intese di solidarietà mantenendo l’80% del salario anticipato fin che non si riaprono le strutture. Ottimo lavoro di Cgil, Cisl e Uil e grande impegno delle categorie sindacali a livello regionale e territoriale a difesa del salario e dell’occupazione. Da domani a lavoro per definire gli accordi aziendali attraverso contatti informatici rispettando le normative governative”.