Gaia spa, misure a tutela della salute di utenti e dipendenti

Il gestore idrico Gaia spa ha attivato una serie di iniziative a tutela della salute e della sicurezza di dipendenti e utenti, con l’obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, nel rispetto del decreto in materia attualmente in vigore.

In primo luogo Gaia ha disposto la chiusura di tutti gli sportelli al pubblico presenti sul territorio (7 in tutto). Ma se gli sportelli momentaneamente chiudono le porte, nessuno stop è previsto per l’assistenza all’utenza, che si sposta interamente on line e al telefono. Infatti, sono potenziati, come già annunciato nei giorni scorsi, gli strumenti di contatto in remoto con il gestore idrico.

Il numero di consulenza telefonico è sempre lo stesso: 800-223377 (da telefonia mobile 199-113377) attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8,30 alle 13.30. Attraverso una chiamata al numero verde si verrà assistiti da un operatore che potrà scambiare documenti anche via email.

In alternativa, per chi preferisce fare tutto per iscritto, sul sito web del gestore (www.gaia-spa.it) è presente una form di contatto per inoltrare richieste di ogni genere: dopo aver lasciato un contatto compilando l’apposito modulo, si sarà ricontattati da un referente di zona.

Altre misure riguardano la sicurezza dei lavoratori dell’azienda: oltre 500 dipendenti che operano per la collettività, per garantire la continuità del servizio anche nelle situazioni di emergenza. A tutela della loro salute, dunque anche per salvaguardare le prestazioni essenziali per l’erogazione del servizio idrico ai cittadini, la società si è impegnata, oltre che ad accordare le ferie a rotazione laddove possibile, anche ad attivare in breve tempo, per alcune figure, il lavoro agile (smart working) da oggi fino al 3 aprile (salvo proroghe).

In tutto circa 150 persone condurranno la propria attività da casa, grazie anche agli strumenti software e hardware messi a disposizione, evitando il più possibile contatti con l’esterno, in rispetto delle direttive del governo. Gli operativi del servizio acquedotto e fognatura cercheranno di svolgere se possibile gli interventi in regime di monooperatore. Inoltre sono sospese le attività formative, le selezioni di personale, le attività di sostituzione programmata dei contatori, la preventivazione dei nuovi allacci ed in generale limitate le attività di preventivazione. Tutte le riunioni saranno condotte al telefono o in videoconferenza. Sono momentaneamente sospese anche ogni attività di sospensione/distacco dei contatori sulle utenze morose.

Si ricordano gli altri numeri verdi attivi: il numero verde gratuito per fornire l’autolettura del contatore (800-004200) e il numero verde gratuito a cui segnalare le emergenze e guasti (800-234567). Gaia è inoltre presente anche sui social Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, attraverso i quali comunica tutte le novità sul servizio e altre informazioni utili.