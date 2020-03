La tecnologia Adobe Flash, entro il 2020 sparirà dalla Rete

Il programma Adobe Flash ha cooperato in modo eccezionale nel diffondere su internet multimediali contenuti, come video e giochi per un tempo lunghissimo, tuttavia, da questi ultimi anni l’età e il peso si è reso insostenibile.

Adobe Flash la fine di un’epoca

La società multinazionale che ha nel tempo sviluppato e gestito il programma, in queste ore, ha annunciato di avere avviato un percorso per rimuovere e quindi liberarsi di uno dei prodotti più famosi a livello internazionale: Adobe Flash, la tecnologia di animazione vettoriale e di sviluppo che fino a qualche tempo fa era la più utilizzata in Rete.

La multinazionale sospenderà nel 2020 in modo definitivo il suo supporto al programma, ma si limiterà a fornire essenziali aggiornamenti per la sicurezza, per bloccare i componenti già installati sui browser si tramutino in pericolosi veicoli per malware e virus.

Questa importante notizia non arriva come qualcosa d’inaspettato. Flash (nel 2005 è stato acquisito da Adobe, congiuntamente allo sviluppatore Macromedia, acquistato nel 1996 dal gruppo) ha considerevolmente contribuito a diffondere in rete filmati, giochi e contenuti multimediali, ma ormai da qualche tempo ha iniziato a evidenziare segni di stanchezza e di velocità esecutiva.

Nei primi anni 2000, la sua adozione è divenuta quasi universale. Per fare un esaustivo esempio, Flash Player era usato dalla maggior parte delle piattaforme per la riproduzione dei filmati, in modo particolare YouTube, e questo ha fatti diventare il software fra i più bersagliati dai pirati informatici mondiali. Negli ultimi anni successive tecnologie si sono messe in luce, dimostrandosi meno complesse e più efficaci di Flash, soddisfare le necessità degli utilizzatori e dei visitatori.

Apple, già inizio 2020, aveva assestato un mortale corpo alla rilevanza del software, rifiutandosi di offrire supporto su i suoi mobili dispositivi perché esageratamente esosa di risorse. Anche altri sistemi operativi e browser, nel corso di questi ultimi anni, hanno cominciato a distanziarsi dalla vecchia piattaforma.

La scelta fatta dalle Web Agency e dai singoli sviluppatori di sito web è di conseguenza diminuita, infatti, nel 2015, anche Adobe aveva compreso che era arrivato il tempo di cambiare e quindi divorziare dalla sua creatura.

Flash, da quell’anno ha smesso di ottenere la leadership nella sua posizione privilegiata per i programmi di sviluppo e animazione del gruppo americano, fino all’attuale annuncio.

Riguardo i giochi casinò online in Flash

NetEnt, l’esperta software house di giochi casinò, è stata la prima azienda nell’abbandonare la vecchia tecnologia Flash e ora converte i suoi giochi in HTML5.

Grande fornitore di digitali soluzioni per il gioco tramite internet, NetEnt ha mutato la maggior parte dei suoi famosi giochi in HTML5, creando anche delle mobili versioni nel suo palinsesto. Per questi motivi, la tecnologia Flash è ormai alla fine e la maggior parte dei fornitori di browser hanno pubblicamente dichiarato di non supportarla più.

Il passaggio a una tecnologia più attuale, che sia supportata dai browser, è una reale necessità, pertanto circa settanta classici titoli della casa produttrice NetEnt ora sono disponibili in HTML5.

Questa nuova apertura assicura un’esperienza migliore di gioco online, sia di suoni, grafiche e animazioni.

Il passaggio è stato totale e quindi sono state anche sviluppate tutte le mobili versioni, per far in modo che i giocatori possano passare dei momenti speciali con le loro slot machine preferite o altri giochi casinò che possibile provare in versione gratuita sul sito Slot Mania, ovunque essi siano, sia in ufficio, casa, viaggio o luogo di vacanza.