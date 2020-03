Come scegliere il seggiolino auto per bambini: i fattori da considerare

Questi sono i fattori da prendere in considerazione quando siete alla ricerca del miglior seggiolino auto per bambini.

1. Gruppo

Iniziamo subito dicendo che esistono diverse categorie di seggiolini auto per bambini. La differenza sta nel peso e nell’altezza del bambino che viaggia in automobile. Bisogna tener conto delle diverse fasi di crescita del bambino per poter scegliere il giusto dispositivo per la sua sicurezza in automobile. Ci sono diverse categorie chiamate gruppi: 0, 1, 2 e 3. Inoltre, è bene sapere che esistono anche seggiolini cosiddetti multi gruppo cioè che si adattano a più fasi di crescita del bambino in maniera da acquistare un solo prodotto che dura a lungo nel tempo invece che più di uno, risparmiando.

2. Sistema di attacco

Uno dei fattori indispensabili da prendere in considerazione durante la scelta del seggiolino auto per bambini in sistema di attacco. Si tratta di un fattore assolutamente non trascurabile per la sicurezza dei piccoli a bordo. Esistono diversi sistemi di ancoraggio per il seggiolino all’automobile in base al tipo di dispositivo ma anche di vettura. Quando siete alla ricerca del miglior seggiolino per bambini tenete presente il tipo di automobile che avete controllate sul libretto di istruzioni se sono presenti o meno gli attacchi Isofix, i migliori in assoluto. Anche se non avete questo genere di attacchi, verificate sempre la conta compatibilità tra veicolo e seggiolino che andate ad acquistare.

3. Comodità

Diversi genitori si sono accorti che il bambino piangeva molto tutte le volte che bisognava salire in auto non stava semplicemente facendo i capricci ma il seggiolino scomodo e poco confortevole. Essenziale che il seggiolino per auto sia comodo per garantire il più alto comfort soprattutto quando bisogna fare dei tragitti più utile solito. Spesso capita che i bambini dormano in automobile e ciò è possibile solo se sono su un dispositivo con imbottiture che curano la comodità.

4. Facilità di pulizia

Quando valutate un prodotto come il seggiolino per bambini, è essenziale anche preoccuparsi anche della facilità di pulizia. È normale che sul seggiolino succedano piccoli disastri e diverse parti si sporchino. Scegliete solo e unicamente seggiolini per auto che abbiano parti rimovibili e staccabili. Meglio ancora se si può mettere tutto in lavatrice senza dover faticare. Attenzione però a non lavare mai né in lavatrice né a mano le cinghie di sicurezza che fissano il bambino al seggiolino perché potrebbero perdere le loro caratteristiche e risultare meno sicure rispetto a prima.

5. Opinioni e recensioni

Infine, conviene sempre leggere con attenzione anche le opinioni e le recensioni di prodotti per bambini come i seggiolini auto per capire se hanno davvero tutte le caratteristiche che state cercando. Spesso capita che nelle pubblicità le presentazioni del prodotto siano parziali e permettano di parlare dei punti di debolezza che possono essere scoperti solo grazie alle persone che hanno già trovato quel prodotto sono pronti a darne una valutazione oggettiva e disinteressata.