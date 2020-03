Coronavirus, Cna firma accordo a sostegno delle imprese

Una accordo a sostegno delle imprese per fronteggiare gli effetti del coronavirus sull’economia. Cna e le altre confederazioni del mondo artigianale, insieme ai sindacati, hanno infatti firmato un patto che prevede una sorta di “cassa integrazione” per tutte le aziende e i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.

“Un intervento specifico di sostegno per un massimo di 20 settimane, in caso di sospensione dell’attività in seguito all’emergenza Covid-19 – spiega Stephano Tesi, direttore di Cna Lucca, – e applicabile su tutto il territorio nazionale, rivolto ai dipendenti delle imprese artigiane aderenti, escluso il settore edilizia per il quale si attendono altri provvedimenti, oltre alla Cassa integrazione ordinaria. Il fondo eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro causate dal coronavirus. Grazie a questo accordo, ai lavoratori spetta un’indennità pari all’ 80 per cento della retribuzione con un massimale pari a 1199,72 euro. Il primo periodo richiedibile decorre dal 26 febbraio al 31 marzo con la possibilità che il verbale d’accordo sindacale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione, anche online”.

“Una risposta concreta a imprese e lavoratori, perché deve essere garantito il reddito a chi non lavora, senza gravare sui costi aziendali – ribadisce Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca -. E un metodo importante anche di preservare le competenze professionali dei dipendenti dell’artigianato, formate in tanti anni di lavoro, per tornare ad essere competitivi appena sarà superata anche questa grave situazione. Monitoriamo quotidianamente quanto accade, ascoltando le problematiche che via via incontrano le nostre imprese e i loro collaboratori, cercando di trovare strumenti e soluzioni adeguate. Da sempre Cna affianca la sua azione di rappresentanza e tutela del mondo dell’impresa a un ruolo di interlocutore con politica e istituzioni. Come soggetto sociale, in un periodo così critico, sentiamo fortemente la nostra responsabilità verso le imprese e verso le comunità”. Per usufruire del Fondo è necessario siglare un accordo sindacale, per la durata dell’emergenza, anche con il supporto di Cna Lucca. Per maggiori informazioni rivolgersi a Cna Lucca 0583 4301103 p all’indirizzo tesi@cnalucca.it.