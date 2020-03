Misure di sicurezza sul lavoro, sindacati e prefetto pronti a vigilare

Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno presentato al prefetto di Lucca la difficile situazione nella quale si trovano ad operare i lavoratori in molti luoghi di lavoro. Il Dpcm prevede la necessità di proseguire le attività lavorative a condizione che per i lavoratori siano garantite adeguate misure di sicurezza.

“Non può accadere che si continui a lavorare non rispettando le norme previste, mettendo a repentaglio la salute dei lavoratori e inficiando così il grande sacrificio che tutta la collettività sta sopportando per arginare il dilagare del contagio – spiegano i segretari di Cgil, Cisl e Uil – Il prefetto ha richiamato il senso di responsabilità di tutti nell’affrontare una situazione così difficile e straordinaria come quella attuale, nella quale tutto il sistema Paese è chiamato ad un enorme sforzo. A contempo ha garantito che laddove si verifichi il mancato rispetto delle norme, che però deve essere comprovato, ci sarà l’intervento delle autorità preposte. Il prefetto ci ha dichiarato che si farà portavoce di questa posizione anche nei confronti delle associazioni datoriali. Noi svolgeremo in nostro ruolo, con l’intento di superare questo difficile momento, auspicando che ciò avvenga anche da parte di tutti gli altri soggetti”.