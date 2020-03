Prefettura a Confartigianato: “Pizzerie da asporto devono chiudere”

Novità dalla prefettura di Lucca per le pizzerie da asporto. A segnalarlo è Confartigianato Imprese di Lucca.

“La prefettura – dice la presidente Michela Fucile – dando un’interpretazione estremamente restrittiva e non condivisa dalla nostra associazione – anche supportata da Confartigianato Nazionale – ha deciso che anche le pizzerie da asporto debbano rimanere chiuse. Noi riteniamo, che non trattandosi di attività di “somministrazione di alimenti”, non rientrino nelle limitazioni previste dal decreto dell’11 marzo 2020. Tuttavia, visto che il prefetto è la massima autorità di governo sul territorio, per spirito di collaborazione ed essendo in una situazione d’emergenza quale l’attuale, invitiamo le pizzerie da asporto artigiane a rimanere chiuse in attesa che giungano ulteriori chiarimenti che già abbiamo richiesto al ministero“.

Confartigianato Imprese Lucca ha attivato il numero verde ‘coronavirus’ 800.951118 operativo dal lunedì al venerdì con orario 8,30 – 13 e 15 – 18,30.

Gli uffici possono essere contattati per qualunque chiarimento e/o aggiornamento al numero 0583.47641.