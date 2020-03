Unicredit e Pam, 130 milioni per la filiera produttiva

UniCredit, da sempre impegnata nel sostegno alle filiere produttive e partner ideale per lo sviluppo delle aziende, consolida il proprio impegno con le imprese ed il territorio assicurandone il sostegno per fronteggiare insieme l’attuale emergenza sanitaria.

La storica collaborazione tra UniCredit e Gruppo Pam ha permesso di rafforzare anche la soluzione di reverse factoring dedicata alle aziende fornitrici che possono smobilizzare i propri crediti prima della scadenza naturale.

L’accordo prevede un plafond di oltre 130 milioni, messi a disposizione da UniCredit Factoring, a beneficio dei fornitori del Gruppo Pam che potranno sostenere il proprio ciclo attivo e far fronte all’attuale emergenza. Lo smobilizzo dei crediti consente di investire le disponibilità economiche in altre attività produttive creando un circolo virtuoso di liquidità, con ricadute positive su tutta la filiera economica.

Roberto Fiorini – amministratore delegato di UniCredit Factoring – sottolinea che “questo tipo di accordi libera capitale e risorse per le imprese, stabilizzando i cicli di fornitura e di pagamento, consentendo un accesso continuativo al credito basato su un asset fondamentale come quello del rapporto commerciale strategico tra fornitori e clienti”.

Alfredo Maria De Falco – deputy head of Cib e head of Cib Italy – afferma che “in un momento difficile come questo, credo che ogni singolo attore economico debba fare la sua parte per supportare l’economia nel suo insieme. Per questo, stiamo stipulando una serie di accordi con nostri importanti clienti della grande distribuzione, tra cui oggi anche un’eccellenza come Pam, che hanno lo scopo di alleviare la tensione finanziaria dei loro fornitori e, a cascata, di tutta la filiera agroalimentare – settore essenziale e da salvaguardare in questa situazione di emergenza che stiamo vivendo”.

Marco Melzi – chief fiancial officer Gruppo Pam – sottolinea che “il nostro gruppo, in un ottica di partnership di filiera, ha voluto mettere a disposizione dei propri fornitori, soprattutto le Pmi, uno strumento per dare maggiore flessibilità nella gestione del capitale circolante e dei relativi fabbisogni finanziari”.