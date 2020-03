Arduino (Fiadel): “Anche i lavoratori dell’igiene ambientale sono degli eroi”

“Anche i lavoratori dell’igiene ambientale sono degli eroi”. A rivendicarlo è Giuseppe Arduino, coordinatore della Fiadel.

“È grazie a loro – dice – che le nostre città sono pulite. In questo momento dove tutte le attività chiudono rimangono in prima linea per la tutela del decoro urbano. In particolare voglio ringraziare i lavoratori delle cooperative o delle aziende private in appalto che lavorano in condizioni igienico sanitarie precarie. Spesso, questi lavoratori vengono sottopagati e umiliati o addirittura non riscuotono lo stipendio regolarmente. Li voglio ringraziare a nome di tutta la Fiadel Toscana per la serietà che stanno dimostrando in questo momento così difficile per il nostro paese”.